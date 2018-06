Kinder freuen sich über neues Spielgerät

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es am Fronleichnamabend gegen 20.50 Uhr auf der B 30 Höhe Biberach.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam eine 48-jährige Frau aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem VW-Golf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Die Unfallverursacherin befuhr die Bundesstraße 30 in Fahrtrichtung Ulm. In ihrer Richtung ist die Strecke an dieser Stelle einspurig.