Zweirad rutscht: Zwei Frauen verletzt

Leichte Verletzungen haben zwei Frauen bei einem Unfall am Sonntag bei Olzreute davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren sie gegen 17 Uhr fuhr mit einer Honda von Olzreute nach Hervetsweiler. In einer Linkskurve rutschte das Kleinkraftrad. Die Fahrerin stürzte. Neben der Straße blieben sie, ihre Sozia und das Fahrzeug liegen. Die 16-Jährige und ihre 23-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte beide in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Krad schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro.