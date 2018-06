Junge Naturforscher aus Oggelshausen landen auf dem ersten Platz

Große Freude in der Grundschule Oggelshausen: Kurz vor Schuljahresende haben (vorne, von links) Cem, Salvatore und Nils sowie Tom, Lars und Paul endlich ihre Preise entgegennehmen können. Die sechs Schüler hatten beim bundesweiten Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“ der Naturschutzjugend (Naju) teilgenommen. Für jeden der jungen Naturforscher war etwas dabei: Ferngläser, Becherlupen, Taschenmesser, Bücher und Kescher und natürlich die Urkunde für den ersten Platz. Die sechs Schüler hatten für die Gestaltung von bunten Metern für Stieglitz, Tagpfauenauge und viele wichtige Insekten den ersten Preis in der Kategorie „Gruppe“ gewonnen. Sie setzten und säten Wegwarten, Eseldisteln, Natternkopf und viele weitere Pflanzen und erhöhten so die Artenvielfalt entlang des Hochwassergrabens am Ortsrand von Oggelshausen.

Foto: Brigitte Frosdorfer