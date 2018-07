Hilfe: Natalie Widmann will Kindern Halt geben

Natalie Widmann aus Oggelshausen hat sich nach einigen Monaten in Argentinien an den erst fremden Lebensrhythmus der Menschen gewöhnt. Das schreibt die junge Frau, die im August 2010 nach San Luis aufgebrochen ist, um für ein Jahr bei einem Suppenküchenprojekt (im „Comedor“) mitzuarbeiten. Sie hat erneut einen Zwischenbericht geschrieben:

Zweiter Projektbericht Comedor Madre Teresa de Calcuta Natalie Widmann

Nach einigen Monaten hier in Argentinien bin ich nun an den erst so fremden Lebensrhythmus der Menschen gewöhnt. Ich weiß wann, und vor allem auch wo meine Busse fahren, finde mich in der Stadt gut zurecht und mein Tagesablauf hat sich eingependelt.

Morgens um acht klingelt der Wecker und ich mache mich auf den Weg zum Comedor. Nach der Küchenarbeit beginnt die meine tägliche Herausforderung, denn bis zu dreißig Kinder wollen beschäftigt werden und am besten alle gleichzeitig. Ich habe viel Gestaltungsfreiheit und kann gemeinsam mit den Kindern bestimmen was wir machen. Neben Malen, Basteln, Spielen, Märchen und Geschichten lesen machen ich auch Rechenaufgaben mit den Kindern oder wir üben Schreiben.

Nach der Arbeit im Comedor wartet schon meine Gastmutter, Rosa, mit dem Mate in der Hand auf mich. Mate ist ein Tee, der aus den gleichnamigen Blättern zubereitet und immer wieder mit heißem Wasser aufgegossen wird. Es ist eine meiner liebsten argentinischen Traditionen, da man sich zum Matetrinken Zeit nimmt, sich zusammensetzt und miteinander quatscht. Alle trinken aus demselben Gefäß und deswegen gilt die Einladung zum gemeinsamen Matetrinken auch als Freundschaftsangebot.

Die wenigen Sätzen die ich anfangs auf Spanisch sagen konnte haben sich in kurzer Zeit vermehrt und ich konnte mich an die schnelle Aussprache der Argentinier gewöhnen. Auch wenn ich so meine Probleme mit der spanischen Grammatik habe, kann ich mich mühelos mit den Argentiniern verständigen und mich auch über bedeutungsvolle Themen unterhalten. Es ging sogar soweit, dass ich anfing auf Spanisch zu träumen und zu denken.

Hätte ich nicht regelmäßig Kontakt mit Familie und Freunden aus der Heimat hätte ich bestimmt schon mein Deutsch verlernt :-)

Argentinisches Familienleben

In meiner Gastfamilie fühle ich mich nach wie vor sehr wohl. Ich kenne meinen Teil der Hausarbeit und bin neben der Ordnung in meinem Zimmer und das Waschen meiner Kleider auch fürs Tischdecken und den Abwasch verantwortlich. Manchmal koche ich Typisches aus dem Ländle für uns, gehe einkaufen oder backe einen Kuchen. Allerdings schmecken auch die heimischen Gerichte hier irgendwie anders, da ich beim Kochen meistens improvisieren muss. Entweder fehlen bestimmte Zutaten oder auch ganz einfache Küchenutensilien wie Messbecher oder Rührer. So wurde zum Beispiel aus meiner Donauwelle ein Marmorkuchen mit Schokoladenguss und Vanillesoße. Naja, geschmeckt hat´s auf jeden Fall und die Argentinier wissen zum Glück ja auch nicht wie eine Donauwelle aussehen muss… :-)

An die lecker argentinische Küche konnte ich mich ohne Probleme gewöhnen. Morgens gibt es meist Brot mit Dulce de leche, eine Art Karamellcreme, die weder in Gebäck noch in argentinischen Torten fehlen darf. Ohne die traditionellen Empanadas geht es natürlich auch nicht. Gefüllt mit Fleisch, Hühnchen, Schinken und Käse oder Gemüse schmecken sie einfach unwiderstehlich gut und werden meist werden als Vorspeise zum Asado gegessen. Argentinien ist berühmt für seine gegrillten Rindersteaks. Und nicht nur die Steaks, hier wird einfach alles vom Rind gegessen und auch wenn die verschiedenen Teile nur mit Salz gewürzt werden haben sie einen unvergleichbaren Geschmack. Für das gute Gewissen kommt noch eine Scheibe Tomate auf den Teller und fertig ist das Sonntagsessen eines Argentiniers.

Der Sonntag gehört ganz klassisch der Familie und vorallem im Sommer geht’s dann raus aufs Campo, also in die kleinen Dörfer oder an den See zu schwimmen. Vollgepackt mit allem was man bei einem Tag am See brauchen kann, von Plastikstühlen und Tisch über Matratzen, Sonnenschirm, Teller und Geschirr bis hin zu Esswaren soweit das Auge reicht, geht’s im komplett überladenen Auto an den auf den Campingplatz. Während die Kinder im Wasser herumtollen, bereiten die Männer das Asado vor und die Frauen tischen die restlichen Köstlichkeiten wie Empanadas oder Salate auf und servieren Mate.

Nach dem Essen wird ausgelassen Fußball oder Karten gespielt, in Ruhe die Siesta genossen oder man erkundet ein wenig zu Fuß die Gegend. Erst spät abends wenn die Sonne schon untergegangen ist, das Wasser für den Mate aufgebraucht ist und man sich gegen den frischen Wind eine Jacke überzieht wird alles zusammen gepackt und man kehrt nach Hause zurück.

Die Arbeit im Comedor Madre Teresa de Calcuta

Auch wenn jeder Tag im Comedor anders ist wurde die Arbeit für mich zur Gewohnheit. Mit der Zeit verlor ich den Blick für die Dinge die mich störten wie zum Beispiel die Katze in der Küche und passte mein Verhalten dem der anderen an. Um meine eigenen Überzeugungen umsetzen zu können muss ich mir immer wieder bewusst werden wie ich bei meiner Ankunft über die Arbeitsweise und die Ereignisse im Comedor dachte.

Allerdings ist die Umsetzung von eigenen Ideen schwer und erfordert sehr viel Geduld, Ausdauer und Beständigkeit.

Mit Flötenunterricht wollte ich das Gruppengefühl aber auch das Selbstvertrauen der Kinder stärken. Diese waren total begeistert und konnten es kaum erwarten anzufangen. Als die Kinder allerdings feststellten, dass es zum Flötespielen Übung und Durchhaltevermögen brauch lies dies Begeisterung sehr schnell nach. Danach war es schwer die Kinder zu motivieren und auch für mich waren die Flötenstunden unglaublich anstrengend und nervenaufreibend, da nach spätestens 10 Minuten der Unterricht in totalem Chaos endete. Die Kinder akzeptierten mich nicht als Autoritätsperson und so brachen wir das Projekt ab.

Aber es gibt auch Erfolge, so habe ich mit den Schulkindern angefangen nach dem Mittagessen die Zähne zu putzen. Jedes der Kinder besitzt seine eigene Zahnbürste, die ich nach dem Mittagessen austeile. Während die Großen eigenständig die Zähne putzen helfe ich den Kleineren und zeige ihnen anhand einer Schautafel wie‘s funktioniert. Die Jungs und Mädels sind mit Begeisterung dabei und zeigen mir nach dem Putzen stolz ihre sauberen Zähne.

Im Laufe der Zeit erhielt ich auch einen besseren Einblick in das Leben der Kinder und Familien, die in den Comedor zum Essen kommen. Die Meisten arbeiten in geringbezahlten Beschäftigungsprojekten der Regierung, haben viele Kinder, große Familien und noch mehr Probleme.

Aber für mich war es am Schlimmsten zu sehen, dass in manchen Familien nicht das Geld das größte Problem ist, sondern vor Allem die Umgebung in der die Kinder aufwachsen. Es gibt Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, denen es egal ist ob die Kleinen in die Schule gehen oder ob sie krank sind. Meist sind die 10- oder 11- jährigen Kids für ihre jüngeren Geschwister verantwortlich. Sie bringen sie in den Comedor oder in die Schule, wechseln die Windeln und passen auf sie auf.

In den Familien gibt es unzählig viele Probleme, mit denen die Kinder aufwachsen. Sie sehen wie ihre älteren Brüder schlagen, klauen oder Drogen nehmen und glauben, dass es normal ist mit sechzehn schwanger zu werden. Dies sind natürlich die Extremfälle im Comedor und auch wenn hier andere Erziehungsmethoden herrschen, sorgen sich die meisten Eltern sehr um ihre Kinder.

Ich möchte den Jungs und Mädels den Comedor als Ort anbieten, an dem sie einerseits Kind sein können aber an dem sie andererseits auch Normen und Werte vermittelt bekommen.

Vor Allem jetzt bin ich sehr gespannt auf meine zukünftige Arbeit im Comedor, da die beiden anderen deutschen Freiwilligen in kurzer Zeit ihr Projekt beenden und ich alleine für die Kinder verantwortlich bin.

Exkurs: Glauben und Aberglauben in Argentinien

Fast 90 Prozent der Argentinier sind katholisch auch im Comedor, in dem ich arbeite, wird vor jeder Mahlzeit gebetet. Besonders wichtig ist die Figur der Jungfrau Maria, die hier als Fürsprecherin bei Jesus und Gott gilt. Viele bekreuzigen sich vor jeder Kirche und erst durch die Berührung der Heiligenstatuen fühlen sie sich mit ihnen verbunden.

Fast noch beliebter sind jedoch die von der Kirche nicht anerkannten Volksheiligen, wie die Difunta Correa, die Verblichene Correa. Der Sage nach folgte sie mit einem neugeborenen Kind ihrem Mann in den Krieg, verdurstete jedoch in der Wüste von San Juan. Als Soldaten den Leichnam fanden entdeckten sie den lebenden Säugling an der Brust seiner Mutter. Die Difunta Correa gilt seither als Wegbegleiterin aller die auf den Straßen unterwegs sind und am Straßenrand findet man kleine Gedenkstätten mit Blumen und gefüllten Wasserflaschen.

Der angebliche Fundort in Vallecito wurde zum skurrilen Wallfahrtsort, den täglich hunderte Menschen besuchen. In den verschiedenen Kapellen bringen sie der Difunta Correa die ungewöhnlichsten Gegenstände dar, darunter Trophäen, Autonummernschilder und sogar Brautkleider. Alle Wände sind mit kleinen Dankestäfelchen tapeziert und man findet kaum einen Fleck, der nicht mit Opfergaben zugestellt ist. Mit seinen verlassenen Kiosken und nur den Scharen von streunenden Hunden strahlt der Ort eine ganz merkwürdige Stimmung aus. Für mich war es ohne Zweifel der seltsamste Ort, den ich je gesehen habe.