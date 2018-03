Unter neuer musikalischer Leitung

Der Musikverein Oggelsbeuren lädt ein zu seinem traditionellen Frühjahrskonzert am Samstag, 24. März, in die Festhalle Oggelsbeuren. Das Jugendorchester beginnt um 20 Uhr unter der Leitung von Nachwuchsdirigentin Annika Glaser. Sie dirigiert ihr erstes Konzert und stellt zusammen mit ihren 27 Jungmusikern ihr Können mit den Stücken „The Soldier & The Princess“ von Bert Appermont, „Montanas del Fuego“ von Markus Götz und „Selections from the Lion King“ aus dem gleichnamigen Musical unter Beweis.

Den zweiten Teil übernimmt die Aktive Kapelle des Musikvereins, unter neuer Leitung des Musikdirektors Reiner Mäder, der seit Anfang dieses Jahres die musikalischen Zügel beim MV Oggelsbeuren in der Hand hält. Gespielt werden die Stücke „Rise of the Firebird“ von Steven Reineke, „Cabo Verde – Inseln im Winde“ von Markus Götz und „Irish Tune from County Derry“ von Percy Aldridge Grainger. Wie jedes Jahr werden Musiker für ihre Leistungen im Verein geehrt. Anschließend geht es weiter mit „The Legend of Maracaibo“ von Jose Alberto Pina und einem „Udo-Jürgens-Best-of“. Der Eintritt kostet fünf Euro. Fördermitglieder erhalten verbilligten Eintritt.