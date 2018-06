Mitglieder des Kirchenchors geehrt

Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Oggelsbeuren hat ihr Patrozinium gefeiert. Dabei wurden auch sechs Kirchenchormitglieder geehrt.

Das Geburtsfest Johannes’ des Täufers wurde mit einem Gottesdienst eröffnet. Pater Alfred Tönnis betonte, dass alle Gruppen und Bewohner des Orts eingebunden wissen sollten, egal mit welcher Einstellung. Sie sollten am Leben in der Kirchengemeinde teilhaben und ihre Talente einbringen. Der Kirchenchor, unter der Leitung von Birgit Bammert, umrahmte den Festgottesdienst mit seinen Liedern zur Ehre und zum Lobe Gottes. In diesem Rahmen ehrte Bammert auch langjährige Chormitglieder. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Rosa Pfänder ausgezeichnet, für 35 Jahre Aloisia Frankenhauser und Ewald Schneider, für 25 Jahre Renate Elser und für 20 Jahre Monika Ruckh und Brigitte Elser.

Birgit Bammert bedankte sich bei den Geehrten und sprach die Hoffnung aus, dass die treuen Mitglieder den Chor noch „viele Jahre mit ihrem Dienst bereichern“.