Zwischen Projekten und Besichtigungsprogramm

Für Schülerinnen und Schüler waren die letzten Coronajahre in Sachen Schüleraustausch eine entbehrungsreiche Zeit. Umso größer war nun die Vorfreude auf den Gegenbesuch, den die 19 Ochsenhauser Gymnasiasten ihren spanischen Austauschpartnern in Franqueses der Vallès bei Barcelona abstatten durften.

Neben dem Unterricht an der Partnerschule Institut El Til.ler und den Aktionen der Jugendlichen zusammen mit ihren Gastfamilien stach ein Projekt zum Thema „Integration“ als besonders außergewöhnlich heraus: Die Schüler befragten Migranten aus Les Franqueses del Vallès zu ihrer Lebenssituation. Im Rahmen der Interviews nahm auch der Bürgermeister der Stadt Stellung. „Hier lernen die Schüler vor Ort die Probleme der Migration und Integration hautnah kennen“, erklärt Oliver Kübler. Der Spanischlehrer organisiert zusammen mit seinem Kollegen Thomas Abt den Austausch. Beide begleiteten die Zehntklässler auf ihrer siebentägigen Reise. „Wir haben uns riesig gefreut, dass der Austausch wieder anläuft“, bestätigt auch Thomas Abt. „Das Erlernen einer Fremdsprache in den Familien bietet vielfältige Möglichkeiten“, so der Pädagoge.

Am Gymnasium Ochsenhausen wird das Austauschprogramm von der Europäischen Union finanziert. Als Eramus +-Schule kommen die Jugendlichen in den Genuss dieser bereichernden Begegnungen, ohne dabei einen Euro für den Aufenthalt bezahlen zu müssen.

Auf dem offiziellen Programm standen kulturelle Highlights wie der Besuch der mittelalterlichen Stadt Girona, in der man neben der malerischen Altstadt auch Spuren maurischen und jüdischen Lebens entdecken kann. Schließlich waren es aber vor allem die Begegnungen und Freundschaften, die den Austausch für die Schülerinnen und Schüler aus Ochsenhausen zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.