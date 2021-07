Zwei Titel für TTF-Spieler bei Jugend-EM

Während Simon Gauzy, Kanak Jha und Can Akkuzu vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start sind, haben Samuel Kulczycki und Maciej Kubik bei den 63. Jugendeuropameisterschaften im kroatischen Varaždin im U19-Bereich für Furore gesorgt. Das TTF-Duo sicherte dem polnischen Nationalteam die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb und stand später auch im Doppel ganz oben auf dem Treppchen.

Das Finale im Teamwettbewerb gegen Frankreich war laut TTF-Mitteilung keine einfache Übung für die beiden Ochsenhauser. Am Ende hieß es 3:2 für Polen und Kubik behielt im alles entscheidenden Einzel gegen Thibault Poret in fünf Sätzen die Oberhand, gleichbedeutend mit Gold. Zuvor hatte bereits Kulczycki Poret besiegt, während beide Frankreichs Topspieler Alexis Lebrun hatten gratulieren müssen. Zuvor waren Schweden, Kroatien, Norwegen, Deutschland und Rumänien allesamt mit jeweils 3:0 in die Schranken gewiesen worden.

Kein Sonntagsspaziergang

Auch das Doppel war kein Sonntagsspaziergang für die beiden TTF-Profis. Nach einer Reihe deutlicher Siege erwiesen sich im Halbfinale die Deutschen Daniel Rinderer und Kay Stumper als sperrige Gegner. Am Ende hieß es 3:2 (11:7, 4:11, 5:11, 11:6, 11:5) für Kulczycki/Kubik, die im Endspiel die Rumänen Eduard Ionescu/Darius Movileanu in vier Durchgängen bezwangen (12:14, 11:5, 11:5, 11:6).

Nicht ganz so gut lief es für das TTF-Duo im Einzel. Zwar zog Samuel Kulczycki ins Finale ein, unterlag dort dann aber dem stark aufspielenden Deutschen Kay Stumper vom TTF-Bundesligarivalen TTC Neu-Ulm mit 2:4 (8:11, 11:5, 7:11, 10:12, 11:9, 9:11). Maciej Kubik hatte durch ein 1:3 gegen den Kroaten Ivor Ban im Viertelfinale den Einzug in die Medaillenränge verpasst.

Bronze im Mixed

Bronze sicherte sich Samuel Kulczycki gemeinsam mit Landsfrau Anna Brzyska im Mixed. Maciej Kubik schied an der Seite der deutschen Bundesligaspielerin Sophia Klee im Achtelfinale aus. „Für mich waren diese Jugend-Europameisterschaften großartig und unvergesslich. Ich war so glücklich und stolz, gemeinsam mit Samuel und den anderen den Mannschaftswettbewerb zu gewinnen“, so Maciej Kubik. „Natürlich haben sich Samuel und ich auch sehr über die Goldmedaille im Doppel nach einigen wirklich guten Matches gefreut. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch eine Medaille im Einzel gewinnen kann.“