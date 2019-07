Zwei Titel für SV Ochsenhausen

Mit den Ox-Open in Ochsenhausen ist die fünfte Auflage der „Oxen-Cup-Turnierserie“ zu Ende gegangen. Bei dieser wurde laut Veranstalter SV Ochsenhausen in fünf Altersklassen der oberschwäbischen Meister im Floorball ermittelt. Zwei Titel gingen an den SVO, bei den Männern war die TG Biberach am Ende ganz vorn. 19 Mannschaften mit circa 140 Floorballern aus Oberschwaben traten beim Saisonfinale der „Oxen-Cup-Turnierserie“ in der Herrschaftsbrühl-Halle an.

In der Kategorie U9 konnten sich die „Stadtbach Piranhas“ durchsetzen. Sie siegten mit 9:5 gegen den SV Ochsenhausen. Der Meistertitel ging jedoch an den SV Ochsenhausen, der bei den vorangegangenen Turnieren bereits einen komfortablen Vorsprung in der Gesamtwertung erspielt hatte. Groß war schließlich die Freude bei Trainer Frank Heckelsmüller und seinem Team (Niklas Abt, Julian Betz, Marlon Bossinger, Emil Deucker, Simeon Frey, Brynmor Graf, Kai Hardtmann, Stella Molzahn, Matthis Rostock, Carlotta Sperling und Elias Wachter) über die Meistertrophäe.

Im Endspurt um den Titel in der Kategorie U11 setzten sich die „Junior Knights“ Feldkirch gegen den SV Ochsenhausen durch. Damit sicherten sich die Vorarlberger auch den Meistertitel, gefolgt vom Vizemeister SVO mit Trainer Ralf Molzahn.

Spannend war die Entscheidung um den Titel in der Kategorie U13. Nachdem die „Junior Knights“ aus Feldkirch sich den Turniersieg bei den Ox-Open geholt hatte, lagen der SV Ochsenhausen und der UHC Vikinger Götzis gleichauf in der Gesamtwertung. Also musste der Meister im Penaltyschießen ermittelt werden. In diesem hatte das SVO-Team von Trainer Sven Sperling (Magdalena Betz, Max Graf, Jana Hardtmann, Samuel Hörmann, Luca Knecht, Katharina Miller, Noah Molzahn, Philipp Rostock, Niklas Wachter) letztlich das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite und der Meisterpokal blieb in Ochsenhausen.

Nachdem die „Iller Skillers“ von der Floorball-AG des Gymnasiums Ochsenhausen bei den Ox-Open hinter den beiden Teams der „Stadtbach Piranhas“, den Vikingern Götzis und den Feldkirch Knights auf Platz fünf gelandet waren, mussten sie – punktgleich mit Götzis – ebenfalls ins Penaltyschießen. In diesem setzten sich die Vorarlberger durch und verwiesen die „Iller Skillers“ in der U15-Konkurrenz auf Rang zwei.

Bei den Männern erkämpfte sich die TG Biberach trotz dünner Personaldecke und ohne den etatmäßigen Torhüter Steffen Miller den Einzug ins Finale. Dort traf die TG auf die Mannschaft der Uni Ulm und gewann mit 4:3. Damit sicherten sich die Biberacher zum zweiten Mal die oberschwäbische Meisterschaft. Auf den Plätzen drei bis sieben reihten sich die SG Kaufering/Amendingen, der UHC Feldkirch Knights, die Breisgau Bandits, „Fluch der Schwaben“ (Uni Stuttgart) und der SV Ochsenhausen ein.