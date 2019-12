Zwei SVO-Teams qualifizieren sich für die „Württembergischen“

Einen sehr erfolgreichen Spieltag hat der Volleyball-Nachwuchs des SV Ochsenhausen hinter sich. Sowohl die weibliche U18 als auch die U14 erspielte sich die Fahrkarte zur württembergischen Meisterschaft.

Mit souveränen Siegen gegen den TSV Blaubären Flacht (25:17, 25:15), den FV Tübinger Modell (25:12, 25:20) und den Gastgeber TSV Laupheim (25:7, 25:15) wahrte die U18 des SV Ochsenhausen ihre weiße Weste und holten sich Platz eins in der Leistungsstaffel Süd. Am 29. Januar trifft der SVO nun im Kampf um den württembergischen Titel im Bezirk Ost gemeinsam mit den Tübingerinnen und den Blaubären auf die beiden Vertreter der Nordstaffel, den TV Niederstetten und den TSV Birkach, sowie den Favoriten Allianz MTV Stuttgart.

Die beiden U14-Teams des SV Ochsenhausen traten bei der Bezirksmeisterschaft in Horgenzell an. Nach der Vorrunde belegten beide SVO-Teams die Plätze eins und zwei. Die Gegner im Halbfinale hießen VfB Friedrichshafen I und TG Biberach. Während der SVO I gegen die TG mit 25:20 und 25:16 sicher gewann, hatte der SVO II ersatzgeschwächt gegen den VfB I keine Chance. Mit den Kräften am Ende unterlag Ochsenhausen auch anschließend der TG Biberach im Spiel um Platz drei mit 11:25 und 24:26. Der SVO I hatte mit dem Halbfinalsieg schon das Ticket für die „Württembergischen“ in der Tasche. Im Finale war dann die Luft raus. Ochsenhausen konnte gegen die großen und spielstarken Häflerinnen wenig ausrichten, auch wenn der SVO dem VfB noch einiges abverlangte, bevor dieser den Titel feiern konnte. 16:25 und 17:25 lautete das Ergebnis aus SVO-Sicht.

Am 11. Januar 2020 trifft der SVO I nun zusammen mit dem VfB Friedrichshafen im Bezirk Nord auf weitere sechs Gegner, um den württembergischen Meistertitel auszuspielen.