Zwei Organisten spielen an zwei Orgeln gleichzeitig

Ein Konzert der besonderen Art ist am Donnerstag, 1. August, ab 19 Uhr in der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen zu hören. Zwei Organisten, Jürgen Essl und Jeremy Joseph, werden gemeinsam spielen. Dabei improvisiert Jürgen Essl an der Gablerorgel und Jeremy Joseph an der Hössorgel. Das teilt die Landesmusikakademie mit. Das Konzert ist Teil des diesjährigen Musiksommers. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.

Vor den Improvisationen zu zweit spielt Essl allein ein Orgelkonzert. Folgende Werke stehen auf dem Programm: Passacaille aus der Oper Armide von Jean-Baptiste Lully, Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach mit Fantasia super „Komm Heiliger Geist“, An Wasserflüssen Babylon, Schmücke dich, o liebe Seele, Trio super „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“, Präludium und Fuge in D-moll von Johann Sebastian Bach, Thema mit Variationen in D-Dur (1844), Allegro in B-Dur (1844) von Felix Mendelssohn Bartholdy und Landscapes von Jürgen Essl. Es folgen die Improvisationen an zwei Orgeln.

Jürgen Essl hat einen Lehrstuhl für Orgel und Improvisation in Stuttgart inne. Als Interpret und Improvisator ist er weltweit in Konzerten zu hören, er hat zahlreiche Rundfunk- und CD-Aufnahmen gemacht. Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn bereits an die großen Dome, Kathedralen und Hauptkirchen in ganz Europa, auch an der Landesmusikakademie ist er öfters zu Gast. Sein Konzertprogramm orientiert sich an der historischen Gablerorgel und bietet daher vor allem Barockmusik.