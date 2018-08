Zwei Mathematiklehrer gehen in den Ruhestand

Zum Ende des Schuljahres hat das Kollegium des Gymnasiums Ochsenhausen zwei Mathematiklehrer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet: Manfred Ott und Manfred Martin. Dies teilte die Schule diese Woche mit.

Manfred Ott verlässt nach 40 Dienstjahren die Schule in Ochsenhausen. Nach seinem Abitur in Laupheim und dem Studium der Mathematik und Physik in Freiburg und Ulm verschlug es den Junglehrer zunächst nach Ehingen und schließlich 2002 ans Gymnasium Ochsenhausen. „Bei diesem Gymnasium war es Liebe auf den ersten Blick“, so der Pädagoge, der auch in der Lehrerausbildung tätig war und daher viele Schulen kennenlernte. Nach mehreren Versetzungsanträgen kam Ott schließlich in die Klosterstadt.

Neben seinen zahlreichen Tätigkeiten wie Exkursionen, Schullandheimaufenthalten und die Übernahme des Prüfungsvorsitzes lag ihm vor allem die Förderung besonders interessierter und begabter Schüler am Herzen. So stärkte er mit seiner Begabten-AG über Jahre hinweg das mathematische Profil der Schule. Manfred Ott zeigte in seiner kurzen Ansprache, wie schwer ihm der Abschied fällt. „Hier war ich gern, hier möchte ich sein“ – mit diesen Worten, frei nach Goethes Faust, brachte er seine Verbundenheit mit der Schule zum Ausdruck.

Auf 43 Dienstjahre kann Manfred Martin zurückblicken. Der bayerische Schwabe machte sein Abitur in Kempten und studierte in Ulm Mathematik und Physik. Nach den ersten Jahren seiner Lehrertätigkeit am Wieland-Gymnasium in Biberach mit Teilabordnung ans Gymnasium Ochsenhausen wechselte Martin 1988 schließlich mit vollem Deputat nach Ochsenhausen. Seit mehr als 25 Jahren ist er zudem mit einem Lehrauftrag an der Fachhochschule in Biberach betraut.

Schulleiterin Elke Ray würdigte in ihrer Ansprache das große Engagement des Pädagogen. Als Fachabteilungsleiter war er federführend an der Einführung des digitalen Schwarzen Bretts beteiligt. Darüber hinaus verwaltete Manfred Martin über Jahre hinweg die Vertretungsplanung am Gymnasium und begleitete als Mitglied der Steuerungsgruppe den Entwicklungsprozess der Schule. Martin legte zudem die Grundlagen des Schulportfolios. „Herr Martin war der ruhende Pol der Schule und fand in schwierigen Situationen immer wieder Lösungen“, so Ray abschließend.

Der Mathematiklehrer blickte in seiner Abschlussrede auf viele Jahre der Tätigkeit zurück. „Ich habe acht Kultusminister und vier Schulleiter erlebt“, resümierte der Pädagoge lakonisch. Die Mathebücher seien immer dicker geworden, allerdings habe sich die Anzahl der Übungen zugunsten der Bilder verringert. Zum Schluss bedankte er sich und würdigte die Arbeit mit den naturwissenschaftlichen Kollegen. Diese bedankten sich bei ihm unter anderem mit einer Karte, die wie eine Stundentafel aussieht. Auf der sind aber nicht Mathe, Chemie oder Latein, sondern Fächer wie „Frühstücken“ oder „Wandern“ zu finden.