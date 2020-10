Zwei Heimerfolge für SG-Frauen

Mit einem 3:2-Sieg gegen die SG Herbrechtingen/Giengen und einem 3:0-Erfolg gegen den SV Eglofs ist der erste Heimspieltag für die Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee II in der Bezirksliga Süd zu Ende gegangen. Mit sieben Punkten steht die SG damit aktuell auf Rang eins in der Tabelle.

In der Hans-Liebherr-Sporthalle stand Libera Evelyn Stiben nicht zur Verfügung. In Spiel eins traf die heimische SG mit Herbrechtingen/Giengen auf ein sehr abwehr- und aufschlagstarkes Team von der Ostalb. Satz eins ging mit 25:14 an die Gäste, dann gelang dem Team von Trainerin Inge Arendt auch durch eine starke Aufschlagsserie von Theresa Habrik der Satzausgleich (25:20). Durchgang drei holten sich die Gäste (25:20). Danach gelang es den Mittelblockerinnen Lynn Keese, Marie Habrik und Paulina Schöner mehr und mehr, die Angriffe der Gäste zu entschärfen und die Außen Luisa Wiest, Tabea Willmann und Viktoria Gleißner fanden immer wieder Lücken in der gegnerischen Abwehr. Mit 25:22 gelang der erneute Satzausgleich. Auch im Entscheidungssatz behielten die Gastgeberinnen mit 15:12 die Oberhand.

Keine Zweifel am Sieg

Das Spiel gegen den Tabellenletzten SV Eglofs ging dann in 61 Minuten etwas schneller über die Bühne. Nachdem sich die Allgäuerinnen beim 18:25 im ersten Satz noch gut wehren konnten, gelang ihnen dies im Laufe des Matches immer weniger. Die Gastgeberinnen ließen beim 25:13 und 25:12 in den weiteren Sätzen schließlich keine Zweifel am Sieg aufkommen. In etwas weniger als zwei Wochen heißt der SG-Gegner nun VC Baustetten II.