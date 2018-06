Zuschüsse für neue Fahrzeuge fließen nicht automatisch

Reinstetten und Mittelbuch sollen einen eigenen Mannschaftstransportwagen bekommen und Laubach behält seine Löschgruppe – vor allem diese Punkte dürften bei den Feuerwehrleuten für große Erleichterung sorgen. Denn in den vergangenen Wochen warben die Abteilungen Reinstetten und Mittelbuch eindringlich für diese Maßnahmen, hatte der Feuerwehrbedarfsplan diese doch so ursprünglich nicht mehr vorgesehen.

„Wir brauchen eine gut ausgebildete und gut ausgestattet Feuerwehr“, begründete Johannes Remmele (CDU) den Antrag seiner Fraktion, für Reinstetten und Mittelbuch zusätzlich je einen MTW zu kaufen. „Wir müssen die Fahrzeuge dort hin tun, wo sie gebraucht werden.“ Manfred Kallfass (Freie Wähler) stellte den Antrag, die Löschgruppe Laubach zu erhalten. Beide Vorschläge erhielten die Unterstützung aller anderen Räte, was aber keine große Überraschung darstelle. Denn die Ortschaftsräte Reinstetten und Mittelbuch hatten sich im Vorfeld genau dafür ausgesprochen.

Wann die neuen MTW kommen sollen, blieb am Dienstagabend jedoch unklar. Die Mittel dafür sind im diesjährigen Haushalt zwar eingestellt, Konkretes liegt bislang aber nicht vor. „Wir sollten die Mittel nutzen und die Fahrzeuge noch in diesem Jahr kaufen“, appellierte daher Helmut Bock (Freie Wähler). Er ist Kommandant der Reinstetter Wehr. Auch die baulichen Veränderungen für die Unterbringung des Fahrzeugs sollten zügig angepackt werden. Im Gerätehaus in Mittelbuch gibt es schon einen Stellplatz für ein mögliches neues Fahrzeug. Seit fast zehn Jahren warten die Abteilungen auf die MTW.

Inwiefern sich Ochsenhausen dabei Hoffnungen auf Zuschüsse machen kann, blieb ebenso ein Rätsel. „Ich habe keine Möglichkeit, Zuschüsse direkt zu verteilen. Ich kann lediglich eine Priorisierung für den Kreis vornehmen“, sagte Kreisbrandmeister Peter Frei in der Sitzung. Für die Abteilungen stellten die MTW einen hohen Wert da, für eine leistungsfähige Feuerwehr seien sie aber nicht ganz so wichtig, wie beispielsweise die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs. Dieses Jahr habe er 16 Anträge vorliegen, wovon vermutlich die Hälfte einen Zuschlag erhält.

Gleichzeitig sagte Frei aber auch: Es sei „grenzwertig“, wenn Helfer mit Privatautos zu dem Einsätzen fahren würden: „Man muss davon ausgehen, dass dies nicht abgesichert ist.“ Apropos Versicherungen: In diesem Zusammenhang mahnte Frei an, Einsatzkräfte wieder nach Hause zu schicken, sobald sie mit ihrer Tätigkeit durch seien. Kommandanten und Kommunen müssten sich zunehmend vor Arbeitgebern und Versicherungen rechtfertigen, sollten mehr Feuerwehrleute eingesetzt werden als tatsächlich gebraucht würden.

„Viele hatten Wasser im Keller“

Wie Eugen Bürk (CDU) schilderte, sei die Erhaltung der Löschgruppe Laubach der richtige Weg. „Wir haben dazu im Ort Unterschriften gesammelt“, sagte er. „Eine überwältigende Mehrheit sprach sich für unsere Löschgruppe aus.“ Dieses Ergebnis sei nach seinen Erkenntnissen wohl den Starkregenereignissen geschuldet: „Viele Laubacher hatten Wasser im Keller und waren froh, als wir gekommen sind.“ Viele Einsatzstellen hätten die Kameraden selbständig abgewickelt.