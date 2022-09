Zusammensetzung per Los entschieden

Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Lenkungskreises „Ehemaliges Kreiskrankenhaus Ochsenhausen“ ist gefallen: Per Losentscheid wurden zwei weitere Bürger ermittelt, die künftig in dem Gremium mitwirken sollen. Das teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Für die Umnutzung des ehemaligen Kreiskrankenhauses Ochsenhausen will der Gemeinderat ein Fachbüro mit der Planung beauftragen. Für die Auswahl eines geeigneten Planungsbüros war deshalb ein Arbeitskreis ins Leben gerufen worden. Vertreten sind darin alle vier Fraktionen des Gemeinderats, Bürgermeister Andreas Denzel, Stadtbaumeister Rolf Wiedmann, die Hauptamtsleiterin Ulrike Bosch, sowie Brigitte Kuhn, zweite Vorsitzende des Vereins OX-2.0 BI Transparenz.

Aufgabe des Lenkungskreises ist es, ein Planungsbüro auszuwählen, das ein Konzept für die künftige Nutzung des ehemaligen Krankenhausareals gemeinsam mit den Bürgern erarbeiten soll. Für die Mitarbeit im Lenkungskreis waren noch zwei weitere Bürgerinnen oder Bürger gesucht worden. Nachdem mehr Bewerbungen bei der Stadt eingegangen waren, wurden per Los entschieden. „Es war spannend, die Verlosung mitzuerleben“, freute sich der bei der Ziehung der Lose anwesende Bürgermeister-Stellvertreter Hans Holland.

Die „Gewinner“ wurden inzwischen darüber informiert, dass sie im Lenkungskreis mitarbeiten sollen. Auch ein Termin für die erste Sitzung des Lenkungskreises wurde den neuen Mitgliedern bereits mitgeteilt. „Ich freue mich, dass der Lenkungskreis nun vollzählig ist und wir mit der Arbeit beginnen können“, teilt Bürgermeister Andreas Denzel mit.