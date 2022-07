Zusammenarbeit Schwaben und Amazonas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir sind ‚Meli‘ (Meli Bees Network gUG), eine neu in Ochsenhausen ansässige gemeinnützige Organisation. Wir möchten dabei helfen, über eine internationale Zusammenarbeit das Überleben und die Zukunft indigener Bevölkerungsgruppen sowie die Artenvielfalt im Amazonasgebiet zu erhalten. Wir möchten in Ochsenhausen Verbündete finden, welche uns bei dieser, unserer Arbeit in Brasilien unterstützen! Deswegen laden wir Sie zu einer kleinen gemeinsamen Exkursion am Krumbach mit einem anschließenden Vortrag zu unserer Arbeit im Klosterbezirk ein! Wann: 14.07., 16 Uhr. Wo: Parkplatz am Krumbach.