Das Tischtennis-Pokalfinale findet auch im kommenden Jahr in der Ratiopharm-Arena Ulm/Neu-Ulm statt – zum sechsten Mal in Folge. Am 9. Januar entscheidet sich zwischen Ochsenhausen, Bergneustadt, Grünwettersbach und Düsseldorf, wer den ersten Titel in dieser Saison gewinnt.

Voll besetzte Ränge wird es aber nicht geben, Zuschauer sind aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht zugelassen, teilt die Tischtennis-Bundesliga mit. „Die aktuellen behördlichen Bestimmungen untersagen bis Anfang Januar die Zulassung von Zuschauern“, erklärt TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle. „Da sich derzeit nicht abschätzen lässt, welche Regelungen anschließend gelten, haben wir uns nach Abwägung aller Faktoren dazu entschieden, die Veranstaltung unter Ausschluss von Zuschauern durchzuführen.“ Fans können die Spiele trotzdem auf Sportdeutschland-TV verfolgen. Das Finale ab 16 Uhr wird zudem live auf Sport 1 übertragen.

Los geht es am 9. Januar 2021 um 11 Uhr mit den Halbfinals, die parallel gespielt werden. Im einen Halbfinale tritt Borussia Düsseldorf gegen den ASV Grünwettersbach an. Im anderen bekommt es der Lokalmatador und Pokal-Champion von 2019, die TTF Liebherr Ochsenhausen, mit dem TTC Schwalbe Bergneustadt zu tun.