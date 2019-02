Zukic-Vortrag: Es gibt noch freie Karten

Der vom Bildungswerk Ochsenhausen in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit St. Benedikt und der Buchhandlung Lesebar angebotene Vortrag mit Schwester Teresa Zukic („Jeder ist normal – bis du ihn kennst“) am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr wird aufgrund großer Nachfrage vom Musiksaal des Gymnasiums in das Katholische Gemeindehaus, Jahnstraße 6 in Ochsenhausen, verlegt. Durch die Verlegung in das Gemeindehaus gibt es noch freie Karten. Weitere Platzreservierungen können über die Buchhandlung Lesebar, Telefon 07352/8638, gemacht werden. Alle reservierten Karten können bis zehn Minuten vor Vortragsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.