Zuhörer erleben grandiose Mahler-Klänge

Das akademische Orchester der Universität Stuttgart hat in Ochsenhausen unter der Leitung von Veronica Stoerzenbach Gustav Mahlers erste Sinfonie D-Dur vorgetragen. Mahler hatte seinem Werk zeitweilig den Beinamen „Titan“ gegeben, zog den Titel aber später wieder zurück. Der Eindruck des Titanischen erfasste den Zuhörer im Bräuhaussaal in der einen Stunde Spieldauer dennoch.

Wie im Nebel, mit einem kaum wahrnehmbaren, stehenden Ton beginnt die Sinfonie. Mahler schreibt das Tempo „Langsam – schleppend“ vor. Einzelne Bläserstimmen kommen piano hinzu. Ein dichter, moderner Einstieg in eine Klangwelt. Naturlaute, Hörner imaginieren eine Jagd. Mehrfach ertönt die „Kuckucksterz.“ Den Hauptteil des Satzes bildet eine Paraphrase des Lieds „Ging heut’ morgen übers Feld“ aus Mahlers Zyklus „Lieder eines fahrenden Gesellen“, eine heitere, lebensfrohe, Haltung der Welt und Natur. Plötzlich das Motiv „Da geh ich zum Maxim“ aus Lehárs „Lustiger Witwe“, die ist aber erst 17 Jahre später entstanden. Zufall? Lehár hat Mahlers Werk wohl gekannt. Und weiter die Naturtöne – Vogelstimmen im Holz, großes Blech.

Der zweite Satz „Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell“ ist ein kraftvolles, traditionelles Scherzo. Zu Beginn ein derber Ländler. Assoziationen zu Piet Breughels „Bauerntanz“ entstehen. Deftiges Schlagwerk folgt. Das Trio lässt in den Celli einen eleganten Wiener Walzer erahnen. Mit einem Vergleich des geistigen Inhalts zu Beethovens „Pastorale“ liegt man nicht falsch. Auf das Erwachen der heiteren Empfindungen folgt das Tanzfest auf das Land und darauf die Gewitterstimmung des dritten Satzes.

Harfenklänge leiten zum Mittelteil

Der Kanon „Bruder Jakob“, gespielt vom Kontrabass, leitet den dritten Satz ein. Und dieser, „Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen“, ist mit seiner spannungsreichen Dynamik der eigentliche Höhepunkt der Sinfonie. Dann die düster-unheimliche Stimmung eines Trauermarsches mit einem Kontrabass-Solo, begleitet von Pauken. Eine kontrapunktische Gegenmelodien mit Oboe und Flöte. Harfenklänge leiten zum Mittelteil, eine zarte Streicher-Melodie erklingt aus den „Liedern eines fahrenden Gesellen“ unterstützt von lyrischen Phrasen der Holzbläser. Die Tonfolgen vermitteln Ruhe. Mit einer weiteren Paraphrase von „Die zwei blauen Augen“ kann das drohende Unheil abgewendet werden. Die Harmonien assoziieren die schwebende, schier zerbrechliche Metrik und Melodik des „Adagietto“ aus Mahlers fünfter Sinfonie, vergleichbaren geistigen Ursprungs, obschon erst 14 Jahre später entstanden. Der Eindruck fragiler Intimität entsteht, der Satz endet in düsterer Stimmung.

Es folgt der vierte Satz, „Stürmisch bewegt“. Die Motive klingen zunächst gehetzt und aggressiv, immer wieder türmt sich die Musik auf, wirkt nahezu chaotisch. Mahler greift auf Themen des Kopfsatzes zurück. Der Satz beginnt mit einem wild herausfahrenden Motiv des ganzen Orchesters in höchster Hektik. Mit dem feierlichen Erklingen des Chorals in den Blechbläsern in D-Dur ist die Apotheose herbeigeführt. Hymnenartig jubelnden Tutti beenden in strahlendem D-Dur die Sinfonie.

Veronica Stoerzenbach, die langjährige künstlerische Leiterin des Orchesters erlebt der Zuhörer als hochgradig klangsensualistische Dirigentin, die die Klangarchitektur förmlich mit Händen greift, streichelt, sich sanft entwickeln und auch aufbäumen lässt. Ihre 120 Musiker nehmen Stoerzenbachs Führung, ihre kraftvollen Gestaltungssignale mit allen Sinnen auf, setzen diese mit eindrucksvollen instrumentalen Fähigkeiten in Klangschönheit um. Es war ein großartiges Erlebnis großartiger Musik in großartiger Interpretation.