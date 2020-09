Zu diesen Zeiten beginnt in Ochsenhausen wieder die Schule

Die Schule beginnt auch an den Ochsenhauser Schulen nach den Sommerferien am Montag, 14. September. Ergänzend dazu teilen die Schulen Folgendes mit:

Grundschule Ochsenhausen: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am 14. September um 8.45 Uhr, Unterrichtsende um 11.30 Uhr. Für die Klasse 1 beginnt die Schule am Donnerstag, 17. September, um 9 Uhr mit Gottesdienst in der Basilika, danach ist um 10 Uhr die Einschulungsfeier in der Kapfhalle.

Grundschule Mittelbuch: Schulbeginn Klassen der Klassen 2 bis 4 ist am 14. September um 8.40 Uhr mit Schülergottesdienst, anschließend ist Unterricht bis 11.20 Uhr. Für Klasse 1 geht es am Freitag, 18. September, um 10.15 Uhr mit einem Wortgottesdienst los, im Anschluss ist die Einschulungsfeier in der Schule. Das Unterrichtsende ist gegen 12 Uhr.

Gemeinschaftsschule Reinstetten: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist am 14. September um 8.50 Uhr, das Unterrichtsende um 12.25 Uhr. Ein ökumenischer Wortgottesdienst für die Klassen 2 bis 10 findet am Dienstag, 15. September, um 8.05 Uhr statt, danach ist um 9 Uhr die Aufnahmefeier für die Klasse 5 im Gemeindesaal. Für Klasse 1 ist Schulbeginn Freitag, 18. September, um 8.30 Uhr mit Gottesdienst in der Pfarrkirche Reinstetten, im Anschluss daran um 9.15 Uhr Einschulungsfeier im Gemeindesaal, Ende ist um 11.25 Uhr.

Rottumtalschule Ochsenhausen: Schulbeginn der Klassen 2 bis 9 ist am 14. September um 8.40 Uhr. Klasse 1 startet am Mittwoch, 16. September, um 8.40 Uhr mit einem Gottesdienst in der Basilika, danach ist um 10 Uhr Einschulungsfeier in der Kapfhalle.

Realschule Ochsenhausen: Schulbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am 14. September um 7.55 Uhr, Unterrichtsende um 12.10 Uhr. Die Klasse 5 hat ihre Einschulungsfeier am Mittwoch, 16. September, ab 9 Uhr im Foyer der Realschule.

Gymnasium Ochsenhausen: Schulbeginn für die Klassen 6 bis 12 ist am 14. September um 7.55 Uhr. Die Einschulungsfeier der Klasse 5 wird am Montag, 14. September, ab 9 Uhr im Foyer des Gymnasiums abgehalten.