Zeugen für Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen wegen einer Unnfallflucht am Skaterplatz in Ochsenhausen. Dort wurde am Dienstag ein Auto durch einen Unbekannten beschädigt. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen VW Multivan auf dem Parkplatz neben dem Skaterplatz in der Straße Ziegelweiher. Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, sah er hinten rechts Beschädigungen am Fahrzeug. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei Ochsenhausen ermittelt nun nach dem Verkehrsteilnehmer. Sie sucht zudem den Fahrer eines größeren weißen Fahrzeugs, dass ebenfalls zur Tatzeit am Skaterplatz stand. Zeugen werden gebeten, sich unter 07352 / 20 20 50 bei der Polizei zu melden.