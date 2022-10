Zehn Jahre Herbstritt Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der Reitverein Ochsenhausen im August sein 101-jähriges Bestehen gefeiert hat – findet nun der Herbstritt in der 10. Auflage statt. Am Sonntag, 16. Oktober, lädt der Reitverein Reiter und Fahrer zum jährlichen Herbstritt ein. Reiterpaare nehmen eine abwechslungsreiche Geländestrecke von 15 Kilometern durch den Fürstenwald und umliegende Wege auf sich und bewältigen auf dem Weg lustige und spannende Aufgaben mit und ohne Pferd. Ebenso gibt es für Fahrer eine eigene Strecke mit verschiedenen Spielen, die mit dem Gespann oder zu Fuß bewältigt werden. Neu in diesem Jahr - es wird die Teilnahme an einem begleiteten Gruppenausritt mit Natursprüngen angeboten.

Die zahlenmäßig stärkste antretende Reiter- und Fahrergruppe erhält als Anerkennung einen Sonderpreis und einen Wanderpokal, schreibt die Vereinsführung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach zweijähriger, coronabedingter Pause wieder einen Herbstritt veranstalten können. 2019 hatten etwa 85 Reiterpaare und 20 Gespanne an dem Herbstritt teilgenommen – auch in diesem Jahr hoffen wir auf eine so hohe Resonanz und freuen uns auf eine rege Teilnahme“, betont Monika Weisser, erste Vorsitzende des Reitvereins Ochsenhausen.