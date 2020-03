Zauberpflanzen und Hexenblumen

Elke Zimmermann aus Itzlings im Allgäu wagt beim Ochsenhauser Frauenfrühstück am Mittwoch, 11. März, einen Blick hinter Blätter und Blüten. Beginn ist um 9 Uhr im katholischen Gemeindehaus. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Zimmermann freiberuflich als Gestalterin, überwiegend im Privatgartenbereich. Ihre gärtnerischen Erfahrungen aus dem eigenen Garten rund um das kleine Bauernhaus ihrer Familie finden Verwendung in ihrer Planungstätigkeit. Auf den Spuren ihrer Urgroßmutter beschäftigt sie sich mit dem Wesen und den Geheimnissen der Pflanzen und Kräuter und entdeckt laut Ankündigung immer wieder spannende Geschichten. Viele Pflanzen sowohl in der Natur als auch in den Gärten tragen verborgene, fast vergessene Geheimnisse in sich, heißt es in der Ankündigung weiter. Ihnen würden heilende und magische Kräfte zugeschrieben und mancher Volksglaube und Brauch sehe sich in neuerer Zeit durch die Erforschung der Inhaltsstoffe bestätigt. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf sechs Euro. Für eine Kinderspielecke ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es bei Corona Zimmermann, Telefon 07352/8662, oder Marlene Ruf-Bauer, Telefon 07352/689.