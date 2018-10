Züchter zeigen ihr Tiere in Ochsenhausen

Die Kleintierzüchter aus Ochsenhausen und Umgebung präsentieren am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, ihr Hobby im örtlichen Gemeindesaal des Schulzentrums. Die Schau hat am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ochsenhauser Züchter zeigen dabei Hühner, Zwerghühner, Tauben, Kaninchen und Ziergeflügel. Sehenswert sind laut Mitteilung vor allem die naturgetreuen Gehege der Hühner und Enten. Dazu werden sich Zier- und Wildvögel, Papageien und Sittiche in dekorierten Schauvitrinen und in Großvolieren präsentieren. Für Kinder gibt es eine Streichelecke. Wie alle Jahre informieren die Züchter die Besucher über das naturverbundene Hobby der Kleintierzucht. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ihr Glück können Besucher bei einer Tombola versuchen.