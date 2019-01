Worüber eine Laubacherin und ein Lord diskutieren

Eine Begegnung mit einem schwangeren Roma-Mädchen in der Ulmer Hirschstraße hat die gebürtige Laubacherin Nadine Schemperle nicht mehr losgelassen.

Seit diesem Tag setzt sich die 39-Jährige mit dem Kinder- und Menschenhandel in Europa auseinander. Bei einem Treffen in London hat sie sich nun mit Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft ausgetauscht. Mit dabei waren unter anderem der ehemalige Londoner Polizeichef und Parlamentsabgeordnete Lord Bernard Hogan-Howe, Frauenministerin Maria Miller und die Prinzessin des ehemaligen Jugoslawiens, Katarina Karadjordjevic.

„Ich habe bei dem Treffen meine Studie über Menschenhandel in Albanien diskutiert“, erläutert Schemperle im Nachgang des Treffens der „Schwäbischen Zeitung“. Über drei Monate hinweg hat sie eine rund 50-seitige Länderstudie erstellt. Weshalb gibt es Menschenhandel in Albanien überhaupt? Wie tief und weitreichend ist das Problem? Welche Auswege sind möglich? Unter anderem um diese Fragen dreht sich ihr Papier.

„In Albanien ist der Menschenhandel weitverbreitet, weil es viel Korruption in den Systemen gibt“, schildert sie. Es sei ein Millionen-, ja sogar ein Milliardengeschäft. Während sich Schemperle mit der Situation in dem Balkan-Staat beschäftigte, analysierten ihre Kollegen die Lage in Ländern wie Italien, Malta oder den Niederlanden.

Laut Schemperle ist vor allem eines nötig, um den Menschenhandel zu bekämpfen: Aufklärung. „Kinder und Jugendliche sollten sich damit bereits im Unterricht auseinandersetzen“, sagt die 39-Jährige, die in der Region auch wegen ihres Buchs „Biber Bertis abenteuerliche Flussreisen“ bekannt ist.

Nadine Schemperle unterrichtet an einer Sekundarschule in Zürich: „Ich behandle das Thema beispielsweise in den Fächern Religion und Kultur.“ Große Hoffnungen setzt sie aber auch in das Treffen in London: „Menschen wie Lord Hogan-Howe oder Katarina Karadjordjevic tragen die Thematik in die Politik oder ihre gesellschaftlichen Schichten weiter.“

Je mehr Menschen von der Problematik wüssten, desto besser die Chancen, dem Handel mit Menschen eines Tages Einhalt zu gebieten. Daniel Häfele