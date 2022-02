Wölfle spendet 2000 Euro an „Zusammen Berge versetzen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firmengruppe Wölfle hat in der diesjährigen Weihnachtsaktion eine großzügige Spende von 2000 Euro an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ übergeben. Der Verein engagiert sich im Landkreis Biberach und der näheren Umgebung für in Not geratene Familien und Einzelpersonen. Die Firmengruppe Wölfle ist aus der Region und möchte sich auch weiterhin sozial für die Region engagieren. Dafür wurde eine langfristige Spendenpartnerschaft und Vereinsunterstützung geschlossen.