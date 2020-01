Winterschlussverkauf hat begonnen

Der Winterschlussverkauf beim Kleider-Treff Ochsenhausen in der Memminger Straße 7 hat begonnen. Das gesamte Sortiment wird zum halben Preis angeboten, ausgenommen sind jedoch Faschingsartikel. Lustige und originelle Verkleidungen warten darauf, entdeckt zu werden. Auch im neuen Jahr gibt es die Dauerabgabestelle für Handys im Laden. Es ist eine gute Gelegenheit, alten Handys oder Smartphones die Chance eines zweiten Lebens zu geben oder sie einem fachgerechten Recycling zuzuführen und dabei Gutes zu tun. Mit dem Erlös werden Sozialprojekte von Missio finanziert. Am Lichtmessmarkt am Montag, 3. Februar, ist der Secondhand-Laden durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Sonst sind die Öffnungszeiten immer dienstags bis samstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr. In dieser Zeit können saubere, intakte Textil- und Schuhspenden sowie Accessoires wie Handtaschen und Modeschmuck abgegeben werden.