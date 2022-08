Wieder mal ein Tänzchen wagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zweiten Mal war die Eis-Party im „Wohnpark Rottuminsel“ in Ochsenhausen ein voller Erfolg. Der Förderverein Altenzentrum Goldbach-Rottuminsel war für die Rahmenbedingungen zuständig, das überaus engagierte Pflegepersonal setzte den Eiskugeln das Sahnehäubchen auf. Waren es vor drei Wochen noch Sabine und Hubert mit den Alphörnern, so begeisterten auf der zweiten Eisparty die „Wirtshausmusikanten“ ihr Publikum. Anton, Tila und Rosi haben auf Anhieb mit Musik und Gesang die richtigen Töne getroffen. Vor allem wurde die Möglichkeit zum Mitsingen gerne angenommen, sogar das Tanzbein wurde geschwungen. Und das Team vom „Eiskönig“ aus der Nachbarschaft sorgte bei allen Anwesenden für große Freude. Alle Wohnbereiche, auch die Goldbacher, waren in geselliger Runde zusammen. Selbst die fleißigen „Wühlmäuse“ im Garten der Rottuminsel wurden mit einer kühlen Überraschung beschert. Und der Vorsitzende Franz Baur stellte fest, dass eine solcher Nachmittag auch den Ehrenamtlichen ganz viel Kraft und Motivation verleiht. So wundert es nicht, dass abschließend eine weitere Eisparty in etwa vier Wochen in Aussicht gestellt wurde.