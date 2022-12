Wie Familie Hampp der kleinen Eva mit AMC helfen will

Die fünfjährige Eva Christina Morlok ist ein aufgewecktes und fröhliches Mädchen, trotz ihrer Einschränkungen. Eva lebt mit einer starken Form der AMC. Die seltene körperliche Behinderung äußert sich durch eine angeborene Gelenksteife, die Medizinern und Ärzten unter dem Namen Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) bekannt ist. Familie Hampp und der Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell wollen dem Mädchen und seiner Familie nun durch eine Spendenaktion helfen.

Vater kämpft für mehr Bewusstsein für AMC

„Eva ist ein richtiger Lebemensch“, sagt ihr Vater Andreas Morlok. Sie ist wortgewandt und gesellig. Das Mädchen mit zwei Geschwistern schaue gerne Bücher an und singe. Seit einem Jahr hat sie einen Rollstuhl, der ihr viel Freiheit gibt und mit dem sie umherfahrt. „Sie hat viel Spaß am Leben“, erzählt Morlok. Bei der Grundpflege, beim Essen, Trinken und Spielen ist sie auf Hilfe angewiesen. „Es gibt keine Heilung“, sagt Morlok. Er möchte vor allem für mehr öffentliches Bewusstsein für AMC sorgen. Ihm sei es wichtig, über diese Form der körperlichen Behinderung aufzuklären. Es brauche noch mehr Forschung und Aufmerksamkeit. „Einige OPs werden in Deutschland nicht gemacht“, erzählt er. Die Krankenkassen würden keine OP-Kosten übernehmen, da viele Behandlungen zu spekulativ seien.

Eva hat sechs Operationen hinter sich

All ihre Gelenke sind von AMC betroffen. Fuß-, Ellbogen, Hand- und Fingergelenke kann Eva nicht selbst bewegen. Ihre Hüfte, Knie und Wirbelsäule nur gering. Um die Gelenkstellung zu verbessern, wurde die Fünfjährige bereits sechs Mal operiert. „Die Operationen sind riskant und es gibt keine Garantie, dass sie ihr helfen“, erklärt Morlok. Evas Eltern bewegen jeden Tag ihre Gelenke, sie hat Ergo- und Physiotherapie und verbringt einige Wochen im Jahr stationär in Kliniken. Die Behandlungs- und Fahrtkosten seien enorm. Was Familie Morlok aktuell dringend benötige, sei ein behindertengerechtes Auto.

Der Nachbar sammelt Spenden

Eine Spendenaktion, initiiert von Evas Nachbar Hermann Hampp, soll der Familie helfen. „Eva wohnt direkt gegenüber von unserem Café“, sagt Hermann Hampp von der gleichnamigen Bäckerei. Sie komme regelmäßig in sein Café und „redet wie ein Wasserfall.“ Eva sei aufgeweckt und sehe alles positiv. Sie sei ihm ans Herz gewachsen. Er habe überlegt, wie er direkt vor Ort etwas bewirken könne. Deshalb veranstaltet er mit seinem Sohn Jan Hampp und dem Verein „Zusammen Berge versetzen“ eine Spendenaktion am 16. Dezember am Café in Ochsenhausen. Die Aktion startet um 16 Uhr. Gäste erwartet eine besinnliche Weihnachtsstimmung mit Speisen und Getränken. Erlöse gehen direkt auf das Spendenkonto für Eva des Vereins „Zusammen Berge versetzen“.

Spendenaktion für verschiedene Projekte geplant

Geplant sei bei der Spendenaktion außerdem ein gemeinsames Singen mit musikalischer Begleitung von Blechbläsern aus Aichstetten. Damit alle mitsingen, würden vorab Liedtexte verteilt. „Wir lassen an diesem Abend für Eva einen Engel herunter“, sagt Hampp. Ganz nach dem Biberacher Brauch, bei dem an Heiligabend das Christkindle an einer Hauswand heruntergelassen wird. „Jeder Gast bekommt ein Schutzengel aus Gebäck geschenkt“, kündigt Hampp an. Eva findet die Aktion „toll“ und sie freue sich auf heißen Kinderpunsch, sagt sie. Die Gelder gehen mit einer projektbezogene Spende eins zu eins an Evas Familie. „Das ist mir wichtig“, sagt Hampp. Er will die Aktion künftig jährlich wiederholen, um verschiedene Projekte zu unterstützen.

Spenden für Eva können unter dieser Bankverbindung an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ gesendet werden: An: „Zusammen Berge versetzen e.V.“, Kreissparkasse Biberach, IBAN: DE55 6545 0070 0007 8666 01, Verwendungszweck: Eva