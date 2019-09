Die Pianisten Hans-Peter Stenzl und Volker Stenzl sind Brüder. Als Klavierduo Stenzl geben sie am Sonntag, 8. September, gemeinsam im Bibliothekssaal in Ochsenhausen ein Klavierkonzert. Beginn des Konzerts ist 19 Uhr. Wie die Landesakademie schreibt, zählen die Brüder zu den besten Klavierduos der Welt und sind die „stillen Stars der internationalen Klavierduo-Szene“. Sie würden auswendig und mittlerweile so frei wie ein Solist mit vier Händen spielen, man spreche von einer „magischen Verbindung zweier brüderlicher Herzen zu einer musikalischen Seele“. Viele Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie vielbeachtete CD-Einspielungen würden die große stilistische Bandbreite des Klavierduos Stenzl dokumentieren.

Im Mittelpunkt ihres Klavierabends steht Schuberts f-Moll Phantasie, ein einer Sinfonie ähnelndes Werk, das die große und unerfüllte Liebe des Komponisten zu seiner adeligen Klavierschülerin Carolin Esterhazy widerspiegelt.

Auch Ravels Ma mère l’oye trägt programmatische Züge. Als impressionistisches Klanggemälde und detailverliebte Erzählung entwirft der Komponist für jedes der Märchen, sie sich hinter den einzelnen Sätzen verstecken, eine eigene Klangwelt. Wie sehr Ravel dieses Werk schätzte sieht man daran, dass er die ursprüngliche Klavierfassung 1911 für Orchester instrumentierte, daraus ein Ballett schuf und später eine Suite entwarf. Werke von Debussy und Nietzsche runden das Konzertprogramm ab. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind möglich unter landesakademie-ochsenhausen.de oder unter der Telefonnummer 07352/911025.