Wie der Klima-Fußabdruck verringert wird

Michael Bilharz vom Verein „3 fürs Klima“ war zu Gast in Ochsenhausen. Bilharz ist anlässlich der bundesweiten CO2-Sparaktion „Die Klimawette“ mit einem Lastenrad auf Tour quer durch die Bundesrepublik Deutschland. Bürgermeister Andreas Denzel hieß den Klimaschützer auf dem Ochsenhauser Marktplatz willkommen.

Im Gepäck hatte Michael Bilharz neben einer Tonne auch ein Rezept aus drei Zutaten, das er allen Bürgerinnen und Bürgern nahebringen wollte.

Zutat Nummer 1: Den eigenen Fußabdruck über das persönliche klimaschonende Verhalten verringern. Zutat Nummer 2: Kompensation von Klimaschutzprojekten durch finanzielle Unterstützung oder Zutat Nummer 3: Andere Menschen motivieren und an die Hand nehmen, sich für den Klimaschutz zu engagieren.

Mit der Klimawette will die Aktion aufzeigen, wie jeder und jede einen Beitrag für den Klimaschutz leisten und die nächste Tonne CO2 einsparen kann. Um dies auch ganz bildlich darzustellen, droschen das Stadtoberhaupt und der Klimaschützer mit Boxhandschuhen auf die Tonne ein. Dabei rief Bürgermeister Denzel alle Bürgerinnen und Bürger Ochsenhausens dazu auf, sich aktiv einzubringen und möglichst viel CO2 einzusparen. Er zeigte sich überzeugt, dass sich mindestens 135 Ochsenhauserinnen und Ochsenhauser an der Aktion beteiligen werden. „Sollten bis zur Weltklimakonferenz am 1. November weniger Teilnehmer angemeldet sein, werden wir im Stadtgebiet zehn Bäume pflanzen,“ bot er als Wetteinsatz an.

Auch der Kneipp Verein Ochsenhausen mit dem Arbeitskreis Biodiversität und Energieeffizienz und Klimaneutralität hat sich an der Aktion der „Klimawette“ beteiligt und die ersten Spenden eingebracht.

Das Mitmachen geht ganz einfach über die Website www.dieklimawette.de: Zum einen kann man selbst CO2 einsparen und für die Klimawette erfassen. Aus einer Liste von 20 Vorschlägen kann man hierzu seinen eigenen Vorsatz für den Klima-Sommer heraussuchen: vom LED-Lampentausch über den fleischfreien Monat oder den autofreien Arbeitsweg bis hin zum solaren „Balkonkraftwerk“. Zum anderen kann man konkrete Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Kompensationsdienstleistern durch eine Spende möglich machen und damit tonnenweise CO2 vermeiden. Zur Auswahl stehen Solar- und Effizienzprojekte ebenso wie Aufforstungs- und Pflanzenkohle-Projekte.

Ausgestattet mit regionalen Spezialitäten setzte Michael Bilharz seine Klimatour in Richtung Bad Waldsee fort. Bürgermeister Denzel wünschte den Aktivisten viel Erfolg „auch wenn wir Ochsenhauser die Wette gewinnen werden – was ja aber insgesamt ein Gewinn für das Klima wäre.“