Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind ins badische Grünwettersbach gereist, um beim bis dahin punktgleichen Tabellenvierten der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) den Sieg vom Freitagabend gegen Düsseldorf zu vergolden. Und das gelang gegen einen Gegner, der zuvor sieben Partien in Folge gewonnen hatte, bravourös. Beim 3:1-Erfolg in nur einer Stunde und 50 Minuten gelangen den erkennbar mit dem Schwung vom Düsseldorf-Spiel angereisten Oberschwaben drei 3:0-Siege. Lediglich Kanak Jha musste seinem Gegner Wang Xi gratulieren.

Dabei ließ die Aufstellung von Grünwettersbach zunächst nichts Gutes erwarten, denn Simon Gauzy musste zum Auftakt gegen seinen Angstgegner Dang Qiu an den Tisch. Doch der 26-jährige Franzose ist in dieser Saison so gut, dass er auch diese Aufgabe prima löste. Verlief der erste Durchgang mit 13:11 noch denkbar knapp, hatte Gauzy im zweiten Durchgang deutlich Oberwasser (11:5), um schließlich den dritten Satz mit 11:9 ins Ziel zu bringen. „Dieses erste Match war eigentlich schon der Knackpunkt“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Obwohl Simon noch ein wenig lädiert war, spürte man den Schwung, den er vom Freitag mitgebracht hatte. Davon, dass er gegen Qiu schon wichtige Matches verloren hatte, war am Tisch nichts mehr zu merken. Simon packte sein Repertoire und seine Erfahrung voll aus.“ 20:4 lautet die Bundesliga-Bilanz des Franzosen nunmehr.

Relativ einfache Übung

Es folgte eine relativ einfach Übung zum 2:0: Der Slowene Deni Kozul blieb gegen den klar besseren Hugo Calderano ohne Chance. Der junge Kanak Jha traf anschließend auf Grünwettersbachs etatmäßigen Spitzenspieler Wang Xi, der aus taktischen Gründen als Nummer drei aufgeboten war. Man war im Ochsenhauser Lager nicht ohne Hoffnung, da der Kalifornier vergangene Saison, noch im Grenzauer Trikot, gegen das Defensiv-Ass der Badener gewonnen hatte. Doch diesmal war wenig drin, Jha musste ein glattes 0:3 hinnehmen. Das war indes nicht so tragisch für die TTF, da Hugo Calderano auch gegen Dang Qiu konsequent zur Sache ging. Zwei Sätze verliefen zwar sehr eng, doch der 24-jährige Brasilianer (TTBL-Bilanz nun 14:1) war auch nervlich der stabilere Spieler, sodass sein 3:0-Sieg in Ordnung ging.

„Das war ein fantastisches Spiel heute von uns, besonders von Hugo und Simon, und es war ein ganz wichtiger Sieg“, bilanzierte TTF-Trainer Fu Yong. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Leistung. Und genau so wollen wir in den nächsten Spielen weitermachen.“

„Wir sind natürlich sehr zufrieden mit diesem Sieg“

Gut aufgelegt zeigte sich auch Simon Gauzy. „Wir sind natürlich sehr zufrieden mit diesem Sieg. Grünwettersbach ist derzeit in Topform und schwer zu schlagen. Darauf aber waren wir vorbereitet und haben alles gegeben“, sagte er nach dem zwölften Saisonsieg der TTF. „Mein Spiel gegen Dang zum Auftakt war ziemlich wichtig für das Team, ich wollte es unbedingt gewinnen und habe auch recht gut gespielt.“

Man habe von Anfang an das Gefühl, dass besonders Simon und Hugo heute schnell durchmarschieren und den Rückenwind vom Freitag mitnehmen wollten, betonte ein zufriedener Kristijan Pejinovic. „Grünwettersbach ist ja nicht irgendwer und hatte siebenmal hintereinander gewonnen, umso schöner, dass wir heute auch mal einen leichteren Sieg mitnehmen konnten und nicht wieder drei Stunden bangen mussten“, so der TTF-Präsident. „Glückwunsch ans Team, das war wieder sehr wichtig und gut fürs Selbstvertrauen.“

Am Dienstag beim Schlusslicht

Den Angriff des ASV Grünwettersbach hat Ochsenhausen damit bis auf weiteres abgewehrt. Die TTF bauten als Tabellendritter gemeinsam mit dem punktgleichen Zweiten Saarbrücken (3:0 in Bremen) ihre Position im Play-off-Rennen aus und haben nun vier Zähler Vorsprung auf Platz fünf. Eine solide Grundlage vier Spieltage vor Ende der regulären Punktrunde, das Etappenziel zu erreichen. Natürlich dürfen die TTF auf diesem Weg nicht patzen. Bereits am Dienstag muss Ochsenhausen nach Hessen, um bei Schlusslicht TTC OE Bad Homburg die Visitenkarte abzugeben (Spielbeginn: 19 Uhr). Ein Auswärtssieg ist Pflicht.