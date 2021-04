Wichtiger Orgelbauer stammt aus Ochsenhausen

Joseph Gabler wurde in Ochsenhausen geboren und gilt als einer der wichtigsten Orgelbauer der Barockzeit in Süddeutschland. Sein erste große Orgel ist bis heute in der Klosterkirche in Ochsenhausen erhalten, sie wurde gleich zu einem Meisterwerk.

Das von den Landesmusikräten für 2021 gekürte Instrument des Jahres ist die Orgel. Einige grandiose Exemplare baute der Orgelbauer Joseph Gabler (1700 - 1771) aus Ochsenhausen in den Klöstern Weingarten, Ochsenhausen und Zwiefalten. Er gilt als einer der wichtigsten Orgelbauer der Barockzeit in Süddeutschland. Joseph Gabler lernte zuerst das Schreinerhandwerk im Kloster Ochsenhausen. Auf der danach folgenden Wanderschaft kam er in Kontakt mit Orgelbauern. Von 1728 bis 1736 schuf er dann in der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen seine erste große Orgel. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in Bregenz, wo er beim Bau der Stadtkirchenorgel vom Schlag getroffen wurde.

Joseph Gabler gelang es, in Ochsenhauen das barocke Ideal eines Kunstwerks zu verwirklichen, das mehrere Sinne anspricht: Ohren und Augen – und obendrein das Gefühl für Schönheit. Der junge Orgelbauer überraschte mit einem ungewöhnlichen Werk: der ersten Orgel in Süddeutschland, die mit vier Manualen, also vier Tastenreihen, ausgestattet war. Die reichverzierte Orgel steht auf der Westempore der Klosterkirche. Im symmetrisch aufgebauten Prospekt fallen sofort die Pfeifen auf: Obwohl manche Pfeifen beschädigt oder nicht immer sachgerecht repariert wurden, sind noch erstaunliche 2457 Pfeifen erhalten, die von Joseph Gabler und seinen Mitarbeitern angefertigt wurden. Insgesamt hat das Werk heute 3174 Pfeifen. Gabler hat sich für Ochsenhausen eine Spielerei einfallen lassen. Sobald der Organist ein bestimmtes Register zieht, erscheint das Ochsenhauser Wappentier – das Öchsle – an der Kante des mittleren Prospekts. Die Orgel in der Klosterkirche wird bis heute gespielt – bei Gottesdiensten, aber auch bei Konzerten.

Gablers Orgeln in Weingarten und Ochsenhausen stattete er mit einem freistehenden, also nicht an das Orgelgehäuse angebauten, Spieltisch aus. Das gewährte dem Organisten freie Sicht zum Altar oder zum Dirigenten. Diese Anordnung wurde im 18. Jahrhundert von den meisten süddeutschen Orgelbauern übernommen.

Weil die Orgel ein so eindrucksvolles Instrument ist, haben sich immer wieder Legenden um die Kunst des Orgelbaus entwickelt. So auch um Gabler – darunter die „Vox-humana-Sage“, die sich auf die Große Orgel in Weingarten bezieht. Gabler versuchte, mit einem Orgelregister die menschliche Stimme nachzuahmen, was ihm trotz sorgfältiger Holzauswahl nicht gelang. Der Sage nach soll ihm der Satan im Tausch für seine Seele Hilfe versprochen haben, das teuflische Register soll jedoch nur weltliche Lieder hervorgebracht haben. Der von den Mönchen geforderte Ersatz gelang Gabler aber so gut, dass ihm der Pakt mit dem Teufel verziehen wurde.