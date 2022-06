Ü30 und Nichtschwimmer: Weshalb schwimmen lernen für Erwachsene so viel schwieriger ist

Fast jeder achte Erwachsene kann nur sehr schlecht schwimmen. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG 2017 in Auftrag gegeben hat. Drei Prozent der Befragten schätzten sich als Nichtschwimmer ein, neun Prozent als sehr schlechte Schwimmer. Die DLRG-Ortsgruppe Ochsenhausen bietet regelmäßig Erwachsenenschwimmkurse an. Birgit van Laak sprach mit den Trainern Susanna Kraus-Janik und Anton Janik über die Herausforderung, im Erwachsenenalter schwimmen zu lernen.

Frau Kraus-Janik, die meisten Menschen haben das Schwimmen im Grundschulalter gelernt. Wie alt sind Ihre Teilnehmer?

Susanna Kraus-Janik: Wir hatten schon junge Leute unter 18 Jahren im Kurs, die beschlossen haben, schwimmen zu lernen. Aber auch Menschen im mittleren und im Rentenalter melden sich an. Die Gruppen sind bunt gemischt. Die Jüngeren kommen oft aus Kulturen, in denen sie nicht schwimmen lernten.

Susanna Kraus-Janik und Anton Janik geben bei der DLRG Ochsenhausen Schwimmkurse für Erwachsene. (Foto: privat)

Ein weiterer Teil der Gruppe hat das Ziel, mehr Sicherheit zu gewinnen. Das sind oft Ältere, die gern ins Thermalbad gehen, wo sie aber im niedrigen Wasserbereich bleiben.

Ist es für Erwachsene schwieriger, schwimmen zu lernen, als für Kinder?

Susanna Kraus-Janik: Ja, obwohl es für Erwachsene von der Anatomie her leichter wäre. Kinder besitzen einen anderen Körperschwerpunkt. Durch ihre größere Kopfmasse tun sie sich in der Wasserlage schwerer. Ihr grundsätzliches Vertrauen zur Lehrerin und zum Lehrer erleichtert das Lernen jedoch. Bei Erwachsenen schaltet sich hingegen gleich der Verstand ein, weshalb sie mit der Angst vor dem Wasser kämpfen.

Anton Janik: Das zeigt sich ganz deutlich an ihrer Mimik. Kommt Wasser ins Gesicht, wird ein Widerstreben sichtbar. Die Augen zu öffnen erscheint beinahe als Zumutung. Erwachsene tun sich auch schwerer, weil sie immer alles verstehen wollen, was sie machen. Schwimmen heißt jedoch, sehr komplexe Bewegungen auszuführen. Das funktioniert besser, wenn man nicht versucht, alles parallel im Kopf nachzuvollziehen. Schwimmen läuft intuitiv ab. Dahin muss man gelangen.

Wie gelingt das?

Susanna Kraus-Janik: Wir versuchen, von den Hemmnissen abzulenken. Bei manchen Übungen erhöhen wir das Tempo oder begleiten mit Worten, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auf den Sprechenden konzentrieren statt auf ihre Gedanken. Wichtig ist natürlich, Vertrauen aufzubauen und mehr Sicherheit zu geben.

Wie schnell machen die Kursteilnehmenden erste Schwimmzüge?

Anton Janik: Der Kurs umfasst 15 Stunden. Im ersten Drittel steht Wassergewöhnung an: ins Wasser ganz hineingehen, die Augen öffnen, sich sinken, treiben lassen und wieder hinstellen. Darauf folgt die Wasserbewältigung: gleiten, absinken, den Mund öffnen, den Kopf im Wasser haben, wieder hochkommen. Zuerst gleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zu uns, dann an uns vorbei und schließlich ganz unter Wasser. Erst im letzten Kursdrittel folgt die Schwimmtechnik.

Welche Technik unterrichten Sie?

Susanna Kraus-Janik: In der Regel Brustschwimmen, selten Kraul. Letzteres bringen wir bevorzugt Menschen bei, die mit den symmetrischen Bewegungen des Brustschwimmens nicht so gut klarkommen.

Weshalb Brustschwimmen?

Anton Janik: Das ist eine Frage der Konvention. Im Schwimmunterricht in Deutschland wird traditionell Brustschwimmen vermittelt. Aber eigentlich wäre Kraul einfacher. Doch viele stört, dass dabei der Kopf im Wasser liegt. Beim Brustschwimmen hat man hingegen Ufer und Boden im Blick. Erwachsene wollen immer eine optische Kontrolle. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass diejenigen, die es sich trauen, gerne auf dem Rücken schwimmen. Die Rückenlage ist nackenfreundlicher. Am schonendsten für die Gelenke ist Rückenkraul. Brustschwimmen hingegen gilt bei Rücken- oder Knieproblemen als weniger günstig.

Was fällt den Kursteilnehmenden am schwersten?

Susanna Kraus-Janik: Sich dem Wasser anzuvertrauen. Sich hineinzulegen und den Auftrieb wirken zu lassen, erweist sich als die größte Herausforderung.

Kann man sich das Schwimmen auch selbst beibringen?

Anton Janik: Ja, aber dazu braucht man viel länger als im Kurs und es erweist sich als viel schwieriger. Unter den Lernvideos im Internet findet sich viele Unbrauchbares, weil der sinnvolle Aufbau fehlt. Selbst schwimmen zu können und es anderen zeigen zu wollen, sind eben zweierlei Dinge. Nicht umsonst durchlaufen Schwimmtrainerinnen und -trainer eine Ausbildung. Wir leiten an, helfen, motivieren, korrigieren. Wer alleine lernt, sieht nicht, was er falsch macht. Außerdem: Wer absolviert schon allein in einem Bad die Wassergewöhnung?

Wie gut kann man am Kursende schwimmen?

Susanna Kraus-Janik: Das Ziel lautet, 25 Meter auf Anhieb zu bewältigen. Der Rest ist nur noch eine Frage der Kondition. Einmal pro Woche sollte man nach Kursende zum Schwimmen gehen.

Kann man das Schwimmen wieder verlernen?

Anton Janik: Es ist wie mit dem Radfahren: Das verlernt man nicht. Das Bewegungsgedächtnis hat alles abgespeichert und ruft es ab. Aber die saubere Technik muss man eventuell wieder einüben. Dabei erweist es sich übrigens auch als hilfreich, jemandem beim Schwimmen zuzuschauen. Man lernt, wie derjenige die Beine schließt, den Kopf hält, und kann es abrufen. Aber die Praxis ist natürlich das A und O.