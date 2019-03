Wer improvisiert, steigert sein Selbstbewusstsein

Egal, ob stilvolle Klassik oder lässiger Jazz – beides beherrschen die Jugendlichen vom Programm „Faszination Improvisation“. Dieses findet in zwei sogenannten „Kreativwochen“ in der Landemusikakademie Ochsenhausen statt. 20 Jugendliche aus dem Südwesten kamen dafür in dieser Woche in den Räumen des ehemaligen Klosters zusammen.

Einer von ihnen ist Simon Kloos aus Eislingen bei Göppingen. „Ich wurde von meiner Schule für das Kulturprogramm nominiert und habe mich mit der Tonaufnahme eines Stücks beworben“, erzählt der 14-Jährige. Eine Jury aus Dozenten der Landesmusikakademie hat ihn zusammen mit 19 weiteren Schülern aus Hunderten von Bewerbern ausgewählt. Er habe Interesse an Improvisation und Musik generell, deshalb habe er sich beworben, sagt der Saxofonist.

Schüler sollen selbst komponieren

Improvisation zu fördern ist ein zentrales Anliegen von Akademiedozent Torsten Krill: „Viele der jungen Menschen sind sehr gute Musiker und können vorgegebene Stücke virtuos spielen.“ Mit Kreativität habe dies jedoch wenig zu tun, weil die Kinder häufig nur nach dem Willen ihrer Lehrer spielten. „Unser Ziel ist es, den Jugendlichen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um selbst zu komponieren und so wirklich kreativ zu werden“, betont Krill. Durch die „Kreativwochen“ sollten die Kinder den Mut bekommen, etwas auszuprobieren und selbst Stücke zu arrangieren. Denn immer nur Jahrhunderte alte Stücke zu spielen reiche nicht: „Die Musik muss sich weiterentwickeln.“

Das von der BW-Stiftung finanzierte Programm beinhaltet vier Sparten: Bildende Kunst, Lyrik, Naturwissenschaften und Musik. In diesen Bereichen arbeiten jeweils Gruppen von 20 Jugendlichen in unterschiedlichen Altersstufen mit Dozenten zusammen. Am Ende bringen dann alle vier Sparten ein jeweils dreiminütiges Programm auf die Bühne des Hegel-Saals in Stuttgart.

Für diese Abschlussveranstaltung haben die jungen Musiker in den vergangenen Tagen besonders intensiv geprobt. Sie werden ein Stück vorspielen, das sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt, die die Jugendlichen selbst verfasst haben. Die kompletten Stücke, die jeder einzelne geschrieben hat, werden aufgenommen. So können die Musiker ihre eigene Musik auf einer CD mit nach Hause nehmen.

Großer Bestand an Instrumenten

Die Landesmusikakademie in Ochsenhausen eigne sich sehr gut als Gastgeber des Programms der Kulturakademie, erläutert Krill. Zum einen sei mehr als genug Platz für die Unterkunft von Betreuern, Dozenten und Jugendlichen vorhanden. Zum anderen verfüge die Akademie über einen Bestand an ausgefallenen Instrumenten wie Harfen oder Marimbaphonen. Daher sei sichergestellt, dass jeder Musiker passend versorgt ist: „Vielen Kinder gefällt es hier so gut, dass sie auch an eigenen Kursen die Landesakademie Ochsenhausen teilnehmen.“

Es geht nicht nur um musikalisches Improvisieren, auch in anderen Lebensbereichen sollen die Kinder spontaner und selbstbewusster werden. Hierbei hilft eine Theaterpädagogin, die vormittags mit den jungen Musikern arbeitet. Daneben ist aber auch in Sachen Unterhaltung einiges geboten. Die Jugendlichen und die Betreuer veranstalten Spieleabende und Nachtwanderungen.

Eigenes Programm kreiert

Zudem müssen die Jugendlichen an einem Abend selbst etwas auf die Beine stellen. „Wir haben entweder eine Kollektiv-Impro oder eine Imitationsspiel geplant“, verrät Simon Kloos. Er ist sich mit Felix Porath und Adrian Jöchner einig, dass sich in der Gruppe jeder mit jedem verstehe. „Egal, ob beim Freizeitprogramm oder beim gemeinsamen musizieren, wir haben viel Spaß zusammen“, meint der 14-jährige Adrian aus Filderstadt. Ihr Verhältnis zu den Dozenten und Betreuern sei entspannt, erzählt der Trompeter: „Wir dürfen sie sogar duzen.“

Vor dem Auftritt in Stuttgart ist den Musikern nicht bange. „Das ist schließlich nicht das erste Mal, dass ich vor großem Publikum auftrete“, sagt Saxofonist Felix. Der 14-Jährige habe in der Schule schon größere Auftritte gehabt. Auch von zu Hause weg zu sein bereitet den dreien keine Probleme. „Wir werden nach der Abschlussveranstaltung wahrscheinlich sehr traurig sein, dass die gemeinsame Zeit schon wieder vorbei ist“, glaubt Simon Kloos stattdessen.