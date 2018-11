Wennedacher weihen feierlich neue Orgel ein

Das Fest der Kirchenpatrone von Wennedach, Simon und Judas Thaddäus, hat die Gemeinde mit einem Gottesdienst in der Wennedacher Kirche begangen. Verbunden mit dem Patrozinium folgte die Weihe der Johannus-Orgel. Weihbischof Johannes Kreidler sagte aufgrund einer Erkrankung ab, ebenso Pater Karl Bopp wegen einer Krankheitsvertretung. Pfarrer Thomas Augustin zelebrierte die Eucharistiefeier und ging in der Predigt auf die Königin der Instrumente ein.

Der Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer zeigte sein Können an der Orgel, zusammen mit dem Kirchenchor aus Reinstetten und der Sopranistin Christine Schmidt aus Wennedach. Die Orgel wurde aus Spenden finanziert. Viele Wennedacher und Menschen, die sich mit Ort verbunden fühlen, zeigten sich großzügig. In kurzer Zeit waren die Kosten beglichen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Anschließend nahmen viele das Angebot der Dorfgemeinschaft Wennedach zu einem Mittagessen in einer Halle der Familie Braunger an. Bürgermeister Andreas Denzel und viele Ehrengäste kamen, wie schon seit Jahren, am Patrozinium nach Wennedach und besuchten noch die Ausstellung über den Weltflug des Baron von Koenig in der alten Schule.