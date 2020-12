Wennedacher Krippe vervollständigt

In vielen Kirchen und Wohnhäusern werden in den nächsten Tagen die Weihnachtskrippen aufgestellt. Die Holzfiguren der Krippe von Wennedach stammen von A. Scheck, einem Saulgauer Schnitzer, aus dem Jahr 1943. Es fehlten aber bisher Ochs und Esel und die Schafherde der Stallkrippe war klein.

Albert Gerner aus Erlenmoos, ein passionierter Schnitzer, hat zuerst ein paar Schafe so stilvoll neu geschaffen, dass sie von den bisher vorhandenen Schafen nicht zu unterscheiden sind. Zur Freude der Wennedacher hat er jetzt auch noch Ochs und Esel im gleichen Stil aus Lindenholz geschaffen.

Die Tiere finden ihren angestammten Platz in der Krippe, der Esel hinter Maria, weil er die hochschwangere Maria auf dem langen Weg von Galiläa hinauf ins judäische Bergland nach Bethlehem getragen hat und der Ochse als Arbeitstier hinter Josef, dem Schutzpatron der Arbeiter. Bis 2. Februar, Fest Maria Lichtmess, kann die Weihnachtskrippe in der Kapelle in Wennedach besichtigt werden.