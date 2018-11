Wennedacher Ausstellung zum Weltflug verlängert

Wegen der großen Nachfrage wird die Ausstellung in der Wennedacher Dorfschule über den Weltflug des Baron von Koenig-Warthausen bis Sonntag, 23. Dezember, verlängert. Die Ausstellung zeigt mit Fotos und Objekten den abenteuerlichen Flug um die Welt von 1928/1929. Außerdem wird eine Geschichte der Familie von Koenig gezeigt.

Die Öffnungszeiten sind weiterhin samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Jeden Dienstag gibt es um 18 Uhr eine öffentliche Führung, an der ohne Anmeldung teilgenommen werden kann. Sonderführungen sind möglich und können gebucht werden unter Telefon 07352/8894 oder per E-Mail an info@wennedach.de. Die ursprünglich angekündigte Finissage am Freitag, 30. November, entfällt wegen der Verlängerung.