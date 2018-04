Weniger Bauplätze im „Siechberg III“ geplant

Im Baugebiet „Siechberg III“ in Ochsenhausen wird es etwas weniger Bauplätze geben als angedacht. Wie der zuständige Planer Rainer Waßmann (Planwerkstatt am Bodensee) in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend auf Nachfrage von Karl Wohnhas (CDU) sagte, reduziert sich die Zahl der Grundstücke für Einfamilienhäuser um zehn Prozent

So sind im erneut überarbeiteten Bebauungsplan jetzt 66 statt der ursprünglich anvisierten 73 Bauplätze vorgesehen. Das sind unterm Strich aber immer noch mehr, als zu Beginn der Planungen angenommen wurde. Damals gingen die Verantwortlichen von 54 Grundstücken aus.

Bebauungsplan muss nochmal ausgelegt werden

Beim Geschosswohnungsbau gibt es keine Änderungen. Hierbei sind weiterhin acht Grundstücke vorgesehen. Das neue Feuerwehrgerätehaus ist von den Änderungen ebenfalls nicht betroffen. Nach der öffentlichen Auslegung musste der Bebauungsplan nochmals überarbeitet werden, weil zahlreiche Stellungnahmen eingegangen sind. Jetzt gibt es beispielsweise eine größere Retentionsfläche sowie mehr Grünflächen.

Vorgesehen ist, die geänderte Fassung von 30. April bis 30. Mai erneut öffentlich auszulegen. „Wegen der erheblichen Änderungen müssen wir eine neue Runde drehen“, erläuterte Waßmann. Manfred Kallfass (Freie Wähler) wollte wissen, ob sich der Rat ein letztes Mal mit der Änderung befassen müsse. „Wir haben die schwierigen Themen abgearbeitet. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt die Zustimmung vom Landratsamt erhalten“, so der Planer.

Sorge über zu teure Grundstücke

Johannes Remmele (CDU) äußerte die Sorge, dass die Grundstücke zu teuer werden könnten. „Ich bin gespannt, ob das wirklich noch attraktive Bauplätze für Häuslebauer sind“, sagte der Gemeinderat. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Waßmann verwies darauf, dass wegen der geringeren Grundstückszahl auch weniger Straßenäste vorgesehen sind. Deshalb würden die Erschließungskosten durch die Änderungen nicht zwangsläufig steigen.