Weltraumabenteuer als Abschluss der Kindergartenzeit

Erneut neigt sich auch im Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen ein Kindergartenjahr dem Ende zu. Besonders spannend war es für die Vorschulkinder, die hier im städtischen Kindergarten „Maxi-Club-Kinder“ genannt werden, denn die letzten Wochen und Monate im Kindergarten sind stets ein Highlight der Kindergartenlaufbahn.

Fester Bestandteil jeder Woche war der gemeinsame Morgenkreis mit den Vorschulkindern ALLER Kindergartengruppen am Mittwoch in Form des „Maxi-Clubs“ inklusive gemeinsamem Frühstück und extra reservierter Gartenzeit für die Großen. Durch diese regelmäßige Mischung der Kinder lernten sich die zukünftigen Schulkinder besser kennen und es entstand eine richtig tolle Gruppe, die selbstständige Ideen entwickelte und eigene Impulse umsetzte. Dabei ergab sich auch das Thema „Weltall“, das sich wie ein roter Faden durch die Vorschulzeit zog. Ein ganz besonderer Tag war hierbei der Ausflug ins Planetarium.

Doch die nächsten Höhepunkte ließen nicht lange auf sich warten: eine Schulhausrallye in der Grundschule, der traditionelle Schulranzen- und Schultütentag mit Präsentation auf dem Laufsteg und die Schnitzeljagd mit den Außerirdischen Ping und Pong auf der Suche nach dem verlorengegangen Zahlencode für die Planetenschatzkiste. Unterwegs mussten spannende Aufgaben erledigt werden und am Schluss enthielt die Schatzkiste für jedes Kind einen Planetenflummi. Doch die Schnitzeljagd war erst der Auftakt, denn es schloss sich das Abendessen mit kleinen Planetenpizzen und Weltraumkeksen an, bevor alle Maxikinder gemeinsam im Kindergarten übernachten durften. Auch dieses Abenteuer wurde bravourös gemeistert: Kein Kind musste abgeholt werden und alle fanden in einen weltraumtiefen Schlaf, bevor die Eltern am nächsten Morgen zum gemeinsamen Frühstück erwartet wurden, während der Kindergarten für die jüngeren Kinder geschlossen blieb. Hierbei bedankten sich Eltern und Kinder mit neuen Tischen für den Außenbereich des Kindergartens und einer Uhr, auf der alle Maxikinder zu sehen sind.

Am letzten Kindergartentag erwartet die Vorschulkinder dann noch das Hinausschaukeln im hohen Bogen aus der Gruppe sowie der Sprung mit dem Trampolin über die Türschwelle des Familienzentrums fast bis hinüber zur Schule. Ein neuer spannender Lebensabschnitt wartet dort auf die Kinder!