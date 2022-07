Weltraum-Muffins auf dem Wochenmarkt Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Thema „Weltall“ zog sich wie ein roter Faden durch die letzten Monate der Vorschulkinder im Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen (Städtischer Kindergarten), die dort „Maxi-Club-Kinder“ genannt werden. Passend dazu entschieden sich die Kinder bei einer Abstimmung für einen Ausflug ins Planetarium. Gemeinsam mit den Kindern wurde alles ganz genau geplant und organisiert und auch das Geld für die Busfahrt wurde von den Kindern selbst finanziert. In verschiedenen Teams wurden Weltraum-Muffins gebacken und verziert, ein Verkaufswagen mit Planeten dekoriert und zum Wochenmarkt gezogen, wo das Verkaufsteam die Muffins charmant unter die Leute brachte und für viele Abnehmer sorgte, so dass am Ende 260 Euro eingenommen werden konnten.

Große Aufregung und Vorfreude erfüllten den Bus dann am frühen Morgen, als sich 25 Kinder und ihre Erzieherinnen auf den Weg nach Laupheim machten. Schon die Busfahrt war für die meisten Vorschulkinder etwas ganz Besonderes. Die Vorführung im Planetarium in den speziellen Sitzen beeindruckte alle enorm und vertiefte kindgerecht das im Maxi-Club erworbene Wissen über Planeten und Weltall!