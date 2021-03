Weltrangliste: Gauzy zurück auf Platz 19

In der künftig wöchentlich erscheinenden Tischtennis-Weltrangliste, die am Dienstag herausgekommen ist, bleibt Hugo Calderano von den TTF Liebherr Ochsenhausen Siebter. Simon Gauzy verbessert sich um eine Position von 20 auf 19, Kanak Jha verliert zwei Plätze und ist 30. Die beiden Jüngsten im Team haben noch viel Luft nach oben, sind im Ranking aber auch deutlich unter Wert gelistet: Samuel Kulczycki bleibt Nummer 360 und Maciej Kubik Nummer 490.

Beim WTT-Turnier in Doha hatten die beiden Ochsenhauser Spitzenspieler zuletzt tolles Tischtennis gezeigt. Gauzy stieß bis ins Halbfinale vor, da er das Viertelfinalduell gegen seinen Ochsenhauser Teamkollegen Calderano gewinnen konnte. Beim zweiten Turnier, dem WTT Star Contender, lief es nicht ganz so gut. Beide scheiterten im Achtelfinale an Gegnern aus der Bundesliga. Gauzy an Kristian Karlsson (Düsseldorf), Calderano ganz knapp an Darko Jorgic (Saarbrücken).

Samuel Kulczycki, vom polnischen Verband wie berichtet für das Olympia-Qualifikationsturnier nachnominiert, konnte seine Chance nicht nutzen und schied bereits in der ersten Runde nach einer knappen Niederlage gegen den langjährigen LMC-Studenten Adam Szudi (Ungarn) aus.