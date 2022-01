Weiteres Fremdsprachendiplom

Fünf Schülerinnen können sich über den Erhalt des DELE-Sprachdiploms freuen. Die Verleihung des Zertifikats durch Schulleiterin Elke Ray war eine Premiere: „Wir freuen uns, dass an unserer Schule neben den Cambridge- und DELF-Diplom für die Fächer Englisch und Französisch nun auch die Möglichkeit besteht, eine Zusatzqualifikation in Spanisch zu erwerben“, betonte Ray in ihrer kurzen Ansprache.

Das DELE-Diplom bestätigt den Kompetenzerwerb der spanischen Sprache und wird am Instituto Cervantes mit Sitz in München im Namen des spanischen Bildungsministeriums ausgestellt. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden an der Universität Salamanca, also vor Ort, korrigiert.

„Ich fand es bemerkenswert, wie begeistert und motiviert die Schülerinnen an das Projekt herangegangen sind“, berichtet die Spanischlehrerin Heike Hettman, die zusammen mit ihrem Kollegen Thomas Abt die Schüler auf ihrem Weg zur Prüfung begleitet hatte.

Das Fach Spanisch kann am Gymnasium Ochsenhausen als dritte Fremdsprache ab Klasse acht gewählt werden. Die Zertifikate entsprechen dem Sprachlevel A2 oder B1.