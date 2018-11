Weitere 30 000 Euro für die B-312-Ortsumfahrungen

Der Kreistag hat in seiner Oktober-Sitzung einer Erweiterung der Planungsvereinbarung mit dem Land für die B-312-Ortsumfahrungen zugestimmt. Konkret betrifft diese Erweiterung die Genehmigungsplanung, damit die Planungsphase zügig abgearbeitet werden kann. Der Gemeinderat Ochsenhausen beschloss diese Woche einstimmig, sich ebenfalls an den Planungskosten zu beteiligen. Dies werden rund 30 000 Euro sein.

Bürgermeister Andreas Denzel betonte, er begrüße die Erweiterung der Planungsvereinbarung „außerordentlich“. „Wir müssen unbedingt zustimmen. Nur so kommen wir mit Blick auf die Personalknappheit beim Regierungspräsidium Tübingen weiter.“ Der bisherige Planungsauftrag endete mit der Entwurfsplanung, die Stadt Ochsenhausen war hier mit 300 000 Euro an den zwei Millionen Euro Gesamtkosten beteiligt.

Für die Genehmigungsplanung werden rund 200 000 Euro an weiteren Kosten veranschlagt, nach der bisherigen Vereinbarung entfallen 15 Prozent davon (30 000 Euro) auf die Stadt Ochsenhausen. In Summe beteiligt sich Ochsenhausen folglich mit 330 000 Euro an den Planungskosten für die B-312-Ortsumfahrungen. Wie Denzel abschließend erklärte, könne man davon ausgehen, 70 Prozent dieser Mittel später zurückzubekommen.