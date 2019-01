Der Arbeitskreis „Spurwechsel“ besucht am Dienstag, 15. Januar, die neapolitanische Weihnachtskrippe in Dürrenwaldstetten. Deren Figuren gehören laut Ankündigung zu den schönsten und ausdrucksvollsten, die es zurzeit gibt. Engagierten Bürgern und dem Ortspfarrer sei es zu verdanken, dass diese sehenswerte, neun Meter lange Krippe entstand.

Abfahrt ist am 15. Januar um 13 Uhr am Sportheim in Ochsenhausen, eine Einkehr ist geplant. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf vier Euro. Anmeldungen nimmt Martha Weiß (Telefon 07352/3315) bis Donnerstag, 10. Januar, entgegen.