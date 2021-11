Weihnachtliche Stimmung im Seniorenzentrum Goldbach

Weil sich auch in diesem Jahr die Adventsfeier wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat der Förderverein Förderverein die gesamte Belegschaft des Altenzentrums Goldbach in Ochsenhausen mit einer Kuchenspende überrascht. Allerdings durften die Bewohner nicht zur Kuchentafel kommen, sondern der Kuchen wanderte zu den Bewohnern. Parallel dazu wurde von ehrenamtlichen Kräften bereits die Weihnachtskrippe aufgebaut, bewusst zu diesem relativ frühen Zeitpunkt. Das stille Betrachten der Krippe muss so manche adventliche und vorweihnachtliche Gemeinschaftsfeier ersetzen. So konnte der Vorsitzende Franz Baur seinen Dank und seine Anerkennung für die solide Pflegearbeit nur in ganz kleinem Kreise aussprechen. Besonderer Dank galt den Privatleuten, die mit ihren Geldspenden an den Förderverein immer wieder solche Events ermöglichen. Von allen Beteiligten wurde der Wunsch auf eine baldige Rückkehr in die Normalität geäußert, verbunden mit der Bitte sich impfen zu lassen. Foto: Förderverein