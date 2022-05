Wechsel im Gemeinderat Ochsenhausen

Einen Wechsel im Ochsenhauser Gemeinderat ist in der jüngsten Sitzung vollzogen worden. Stefan Härle folgt auf Hubert Schafitel, der auf eigenen Wunsch das Gremium verließ. Formell bestätigte der Rat, dass für das Ausscheiden ein wichtiger Grund laut Gemeindeordnung vorlag: eine mehr als zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit. Bürgermeister Andreas Denzel bedauerte die Entscheidung des langjährigen Ratsmitglieds: „Mit Herrn Schafitel verlieren wir einen sehr engagierten Gemeinderat, der sich 13 Jahre lang für die Belange unserer Stadt und ihrer Teilorte aktiv eingesetzt hat.“ Hubert Schafitel habe zwar keine offizielle Verabschiedung gewünscht, so Denzel, dennoch wolle er ihm für sein Engagement danken und lobte, stellvertretend für Bürger, Rat und Verwaltung den ehrenamtlichen Einsatz Schafitels. Er habe sich in den vergangenen Jahren nicht nur im Rat und den Ausschüssen eingesetzt, sondern sei neben der Leitung seines Zimmerei- und Dachdeckerbetriebs auch aktives Mitglied der Reinstetter Feuerwehr, Als Nachrücker verpflichtet wurde Stefan Härle aus Goppertshofen.