Der Gemeinderat Ochsenhausen hat seine nächste Sitzung am Dienstag, 20. Februar. Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses Ochsenhausen.

In der Sitzung geht es unter anderem um die Vorstellung der Planung für einen Wasserspielplatz am Freibad Ziegelweiher in Ochsenhausen. Weitere Themen sind der geplante Kreiselbau an der B312/L265 in Ochsenhausen (Vergabe der Tiefbauarbeiten) und die Annahme von Spenden.