Wasserspiele stehen auf dem Programm

Jeden Mittwoch findet der freie Jugendtreff der Stadt Ochsenhausen für Kinder von Klasse fünf bis acht statt. Dieser wird von der Jugendsozialarbeiterin der Stadt Ochsenhausen, die eine Mitarbeiterin der Zieglerschen Jugendhilfe ist, und Helfern des Bürgervereins „OX-21“ organisiert und findet im Jugendhaus „s‘8er“ von 17 bis 19.30Uhr statt. Das Programm wird jeweils für einen Monat im Voraus mit den Kindern vor Ort zusammen überlegt. So stehen am 4. Juli Wasserspiele, am 11. Juli die Fußball-WM und am 18. Juli das Abschlussgrillen (Grillgut selbst mitbringen, Stockbrotteig vorhanden) auf dem Programm. Am 25. Juli pausiert der Jugendtreff.