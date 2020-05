Was die Überprüfung des Lärmaktionsplans für Ochsenhausen bedeutet

Claudia Haller-Schuler war ganz schön sauer. Die Wirtin der Ratsstube auf dem Ravensburger Marienplatz musste ihr Lokal seit elf Wochen geschlossen halten, während ringsherum die Restaurants und Eiscafés schon wieder öffnen durften.

„Das ist ungerecht“, fand die Frau des Ravensburger CDU-Landtagsabgeordneten August Schuler, und machte in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ihrem Ärger Luft. Seit Dienstag kann sie aufatmen: Auch die Ratsstube kann nächste Woche wieder öffnen.